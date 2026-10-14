ΗΠΑ, Δανία και Γροιλανδία υπέγραψαν τον περασμένο μήνα συμφωνία με στόχο τον τερματισμό των εντάσεων, έπειτα από τις επανειλημμένες απειλές του Τραμπ ότι θα θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ το στρατηγικής σημασίας και πλούσιο σε ορυκτούς πόρους νησί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προανήγγειλε σήμερα, Τετάρτη, ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν στη Γροιλανδία μεγάλης κλίμακας έρευνες για κοιτάσματα πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών.

Ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα σχέδια και αρκέστηκε να γράψει πως «Υπάρχουν ειδικοί που υποστηρίζουν ότι τα αποθέματα πετρελαίου που μπορούν να εξορυχθούν εύκολα είναι πολύ μεγαλύτερα από εκείνα σχεδόν οποιασδήποτε άλλης περιοχής στον κόσμο».

ΗΠΑ, Δανία και Γροιλανδία υπέγραψαν τον περασμένο μήνα συμφωνία με στόχο τον τερματισμό των εντάσεων, έπειτα από τις επανειλημμένες απειλές του Τραμπ ότι θα θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ το στρατηγικής σημασίας και πλούσιο σε ορυκτούς πόρους νησί.

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«Οποιαδήποτε μελλοντική επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να περάσει από τη Γροιλανδία, όπου η άμυνά μας θα καταρρίπτει συστηματικά drones, πυραύλους ή οποιαδήποτε άλλη μορφή όπλου που δεν έχει καν ακόμη επινοηθεί», πρόσθεσε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Η συμφωνία που υπέγραψαν οι ΗΠΑ, η Δανία και η Γροιλανδία διευρύνει τον ρόλο του αμερικανικού στρατού στη Γροιλανδία, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία δύο νέων στρατιωτικών βάσεων και την ανάπτυξη του αντιπυραυλικού συστήματος «Golden Dome» που προωθεί ο Τραμπ, ενώ παράλληλα επαναβεβαιώνει την κυριαρχία της Δανίας και το δικαίωμα των κατοίκων της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση.

Με πληροφορίες από Reuters