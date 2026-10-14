Οι υποχωρήσεις του Τραμπ απέναντι στον Πούτιν που προκαλούν αντιδράσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποκύπτει στην «αδυναμία» του στον Βλαντιμίρ Πούτιν σε μια περίοδο έντονου πολιτικού κινδύνου, με τις μονόπλευρες υποχωρήσεις του απέναντι στη Μόσχα, σχολιάζει το Axios.

«Ο Τραμπ παίζει ρώσικη ρουλέτα παραμονές των ενδιάμεσων εκλογών», είναι ο τίτλος του δημοσιεύματος του Axios, με επίκεντρο τη συμφωνία του Αμερικανού προέδρου με τον Πούτιν, για τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου κίνησης.

Μόλις τρεις εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ (3/11), ο Τραμπ αναζωπυρώνει μια γεμάτη σκάνδαλα σχέση με έναν δικτάτορα που κατακρίνουν οι περισσότεροι Αμερικανοί, συμπεριλαμβανομένων υποστηρικτών του, επισημαίνει το Μέσο.

Το «μπαράζ» υποχωρήσεων και κάλυψης του Τραμπ

Από τη στιγμή που μίλησε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επιδοθεί σε μία αξιοσημείωτη καμπάνια διπλωματικών υποχωρήσεων και κάλυψης της Ρωσίας, προκαλώντας διακομματικές αντιδράσεις, τη στιγμή που οι ψηφοφόροι ετοιμάζονται να ψηφίσουν.

Την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τη συμφωνία για την αποδέσμευση εκατομμυρίων τόνων ρωσικού diesel στην παγκόσμια αγορά, χαλαρώνοντας κυρώσεις που είχαν επιβληθεί προκειμένου να περιοριστούν τα έσοδα της Μόσχας, εν μέσω του πολέμου.

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Μία ημέρα αργότερα, ο Τραμπ ξέσπασε κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια και απαίτησε αλλαγή ηγεσίας στο Κίεβο.

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Την Κυριακή, αιφνιδίασε τον Ζελένσκι, κηρύσσοντας άμεση «ενεργειακή εκεχειρία». Η Ρωσία συνέχισε να επιτίθεται σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, χωρίς καμία εμφανή συνέπεια από την Ουάσινγκτον.

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Τη Δευτέρα, ο Τραμπ απέρριψε δημοσιεύματα μηνών με βάση στοιχεία από τις μυστικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τα οποία η Ρωσία βοηθά το Ιράν στον πόλεμο, παρέχοντας πληροφορίες για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

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Επίσης, εξέφρασε την άποψη ότι «ο Πούτιν θέλει περισσότερο από τον Ζελένσκι να κάνει συμφωνία».

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Την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος υπεραμύνθηκε ξανά της συμφωνίας για το diesel, απορρίπτοντας ανησυχίες πως τα έσοδα θα χρηματοδοτήσουν την πολεμική μηχανή της Ρωσίας, παρότι ακόμα και Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές τη χαρακτήρισαν «προδοσία» και «δώρο στον εχθρό μας».

Προφανή τα οφέλη για τη Ρωσία, όχι για τις ΗΠΑ

Τα οφέλη για τη Ρωσία είναι ξεκάθαρα, τονίζει το Axios. Πολύ λιγότερο προφανές είναι το τι πετυχαίνουν οι υποχωρήσεις του Τραμπ για την αμερικανική ασφάλεια, τους Ευρωπαίους συμμάχους ή ακόμα και τη δική του πολιτική τύχη.

Αναλυτές για ζητήματα ενέργειας αμφισβητούν ότι η συμφωνία για το diesel θα μειώσει σημαντικά τις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ, που εκτοξεύτηκαν με τον πόλεμο στο Ιράν.

Την ίδια ώρα, η Ουάσινγκτον έρχεται σε ρήξη με το ΝΑΤΟ, την ώρα που η Συμμαχία αντιμετωπίζει ένα ιστορικό περιβάλλον απειλών, καθώς η Ρωσία κλιμακώνει την υβριδική εκστρατεία σαμποτάζ, κυβερνοεπιθέσεων και εισβολών drones.

Όσο για τους Ρεπουμπλικάνους, με τον έλεγχο του Κογκρέσου να κρέμεται από μια κλωστή, ο Τραμπ «αγκαλιάζει» έναν δικτάτορα που βλέπει αρνητικά το 81% των ανθρώπων που τον ψήφισαν το 2024, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενήργησε το YouGov τον Ιανουάριο.

Ο Τραμπ αποφασισμένος να ακολουθήσει το δικό του ένστικτο, ανεξάρτητα από τις συνέπειες

Η «θερμή» σχέση του Τραμπ με τον Πούτιν «στοιχειώνει» την πολιτική καριέρα του Αμερικανού προέδρου από το 2016, όταν υπήρξε ρωσική ανάμειξη στις εκλογές στις οποίες επικράτησε της Χίλαρι Κλίντον.

Αυτή η σχέση διχάζει εδώ και καιρό τους Ρεπουμπλικάνους, αλλά μία δεκαετία ερευνών, σκανδάλων και αντιδράσεων δεν την έχει κλονίσει. Αν οι Ρεπουμπλικάνοι χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, αυτό θα μπορούσε να «παραλύσει» τη νομοθετική ατζέντα του Τραμπ και να εκθέσει την κυβέρνησή του σε χρόνια ερευνών και κλητεύσεων.

Όμως, παρότι αυξάνονται τα «καμπανάκια» από τις δημοσκοπήσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται ολοένα πιο πρόθυμος να ακολουθήσει τα ωμά πολιτικά ένστικτά του, ανεξάρτητα από τις συνέπειες για τους Ρεπουμπλικάνους, παρατηρεί το Axios.

Εξάλλου, σε ανάρτηση στο Truth Social την Τρίτη κατέστησε σαφές πως θεωρεί ότι είναι άτρωτος στα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών. «Δεν είμαι εγώ υποψήφιος στις εκλογές. Ήδη έχω νικήσει, σαρωτικά», έγραψε.