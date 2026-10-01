Οι ερευνητές εκτιμούν ότι περίπου το 84% του λίπους που χάνεται από το σώμα αποβάλλεται ως διοξείδιο του άνθρακα μέσω της αναπνοής, ενώ το υπόλοιπο 16% αποβάλλεται ως νερό.

Όταν μειώνεται το σωματικό βάρος, ένα μέρος του λίπους που έχει αποθηκεύσει ο οργανισμός εξαφανίζεται. Ωστόσο, στην πραγματικότητα πού πηγαίνει;

Δύο ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ εξηγούν σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στο The Conversation ότι η απώλεια λίπους συνδέεται με μια διαδικασία που ξεκινά όταν ο οργανισμός χρειάζεται περισσότερη ενέργεια από αυτή που λαμβάνει μέσω της τροφής. Τότε στρέφεται στα αποθέματα λίπους για να καλύψει αυτή την ανάγκη.

Το λίπος που καταναλώνουμε φτάνει στο πεπτικό σύστημα, όπου διασπάται σε λιπαρά οξέα.

Ο οργανισμός χρησιμοποιεί ένα μέρος αυτών των λιπαρών οξέων για βασικές λειτουργίες, όπως η δημιουργία κυττάρων, η ρύθμιση των ορμονών και η προστασία των οργάνων. Το πλεόνασμα μετατρέπεται σε τριγλυκερίδια, τα οποία αποθηκεύονται μέσα στα λιποκύτταρα και χρησιμοποιούνται αργότερα ως πηγή ενέργειας.

Το σώμα αποθηκεύει κυρίως το λίπος με δύο τρόπους: ως υποδόριο λίπος, που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το δέρμα, και ως σπλαχνικό λίπος, που συσσωρεύεται βαθύτερα στο σώμα, γύρω από τα όργανα.

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Όταν ο οργανισμός βρίσκεται σε κατάσταση θερμιδικού ελλείμματος, ορμονικά και νευρικά σήματα ενεργοποιούν τα λιποκύτταρα ώστε να διασπάσουν το αποθηκευμένο λίπος, σε μια διαδικασία που ονομάζεται λιπόλυση.

Το λίπος μετατρέπεται σε ενέργεια

Αφού διασπαστούν τα τριγλυκερίδια, τα λιπαρά οξέα μεταφέρονται στα μιτοχόνδρια των κυττάρων, τα οποία συχνά αποκαλούνται «εργοστάσια παραγωγής ενέργειας» του οργανισμού, όπου υποβάλλονται σε β-οξείδωση.

Κατά τη διαδικασία αυτή, τα λιπαρά οξέα διασπώνται σε ενώσεις που χρησιμοποιεί ο οργανισμός για την παραγωγή ενέργειας. Οι αντιδράσεις αυτές παράγουν διοξείδιο του άνθρακα και νερό ως τελικά προϊόντα του μεταβολισμού.

Και εδώ βρίσκεται η έκπληξη, σύμφωνα με το άρθρο: το μεγαλύτερο μέρος του λίπους που χάνει το σώμα δεν αποβάλλεται μέσω του ιδρώτα, αλλά μέσω των πνευμόνων όταν αναπνέουμε.

Με βάση τους υπολογισμούς των ερευνητών, περίπου 84% του λίπους που χάνεται μετατρέπεται σε διοξείδιο του άνθρακα και αποβάλλεται με την εκπνοή, ενώ το 16% μετατρέπεται σε νερό, το οποίο αποβάλλεται μέσω του ιδρώτα και άλλων σωματικών υγρών.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα συγκεκριμένα ποσοστά αποτελούν εκτιμήσεις, καθώς είναι δύσκολο να μετρηθούν με απόλυτη ακρίβεια όλες οι ουσίες που αποβάλλει ο οργανισμός κατά την απώλεια λίπους.

Τι σημαίνει αυτό για την άσκηση;

Όταν οι άνθρωποι γυμνάζονται ή μειώνουν την πρόσληψη θερμίδων, αυξάνονται οι ενεργειακές ανάγκες του οργανισμού.

Αν η ενέργεια που παρέχει η τροφή δεν επαρκεί για να καλύψει αυτή την ανάγκη, το σώμα αρχίζει να χρησιμοποιεί τα αποθέματα λίπους.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η γρήγορη αναπνοή προκαλεί απώλεια λίπους. Η εκπνοή είναι ο τρόπος με τον οποίο απομακρύνονται από το σώμα τα προϊόντα της διάσπασης του λίπους· δεν είναι η διαδικασία που προκαλεί την καύση του λίπους.

Η διατήρηση ενός θερμιδικού ελλείμματος, μέσω της διατροφής και της σωματικής δραστηριότητας, παραμένει ο βασικός παράγοντας που ωθεί τον οργανισμό να χρησιμοποιήσει την αποθηκευμένη ενέργειά του.

Με πληροφορίες από Euronews.com