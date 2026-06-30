«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Απόψε στις 22:00 στον Alpha!

Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

Η Μελισσάνθη έρχεται ξανά κοντά με τον Απόστολο, η Ιουλία ανησυχεί για την υγεία του πεθερού της, η Ασπασία υποφέρει βλέποντας την κόρη της να χειροτερεύει, η Πολυξένη καταρρέει στη σκηνή και η Μαγδαληνή βλέπει την απόσταση ανάμεσα σε αυτή και τον Οδυσσέα να μεγαλώνει.

Η Πολυξένη περνά μια νύχτα έντονης συναισθηματικής κατάρρευσης, όταν έρχεται αντιμέτωπη με μια σκληρή προσωπική αλήθεια που την αφήνει χωρίς στήριγμα, βρίσκοντας τελικά προσωρινή παρηγοριά εκεί που δεν το περίμενε. Η Μαγδαληνή ζει μια βαθιά ρωγμή στη σχέση της με τον Οδυσσέα, καθώς η έλλειψη εμπιστοσύνης και οι σιωπές μεταξύ τους κάνουν πιο ξεκάθαρη από ποτέ την απόσταση που έχει δημιουργηθεί.

Η Ασπασία βιώνει δραματικές ώρες στο νοσοκομείο, όταν η κατάσταση της Στέλλας επιδεινώνεται απρόβλεπτα, αναγκάζοντάς την να συγκρουστεί με τους φόβους της και με όσα μέχρι τώρα αρνιόταν να σκεφτεί.

{https://www.youtube.com/watch?v=FAcH-U1MZ0Q}

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Η Μελισσάνθη προσπαθεί να σταθεί όρθια ανάμεσα στο πένθος και στις ευθύνες της, όταν ένα προσωπικό αίτημα από τη Γιασεμή την φέρνει αντιμέτωπη με την ανάγκη να συνεχίσει τη ζωή της χωρίς να προδώσει τη μνήμη του Άγγελου.

Η Ιουλία δέχεται ακόμη ένα ισχυρό χτύπημα, καθώς η υγεία ενός κοντινού της ανθρώπου την φέρνει ξανά αντιμέτωπη με τον φόβο της απώλειας, δοκιμάζοντας τα όρια της αντοχής της.

Ο Οδυσσέας και η Μαγδαληνή έρχονται σε κόντρα για τον Αλέξανδρο:

{https://www.youtube.com/watch?v=Ayou4T5BO_w}

Η Πολυξένη καταρρέει μετά την παράσταση:

{https://www.youtube.com/watch?v=uqBJTR_8w9s}

Ο Σταύρος λυγίζει μπροστά στον κυρ-Αλέκο:

{https://www.youtube.com/watch?v=yvoivlK3paE}

Δευτέρα – Πέμπτη στις 22:00 και Παρασκευή στις 23:00