Η πρώτη on air απάντηση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για το ξέσπασμα που είχε πριν από μερικές ημέρες.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου απάντησε στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών για την ένταση που δημιουργήθηκε πρόσφατα, όταν δέχθηκε ερωτήσεις αναφορικά με την δικαστική διαμάχη που έχει με την Έλενα Χριστοπούλου.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, μέσα από την εκπομπή «Happy Day» προβλήθηκαν οι δηλώσεις της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν έκρυψε των εκνευρισμό της, ζητώντας από τους ρεπόρτερ να μην συνεχίζουν τις ερωτήσεις αναφορικά με τη δικαστική διαμάχη.

Μάλιστα, όπως τόνισε πρόκειται για ένα ζήτημα για το οποίο δεν μπορεί να μιλάει δημόσια, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη: «Υπάρχει μία πολύ σοβαρή δικαστική διαδικασία σε εξέλιξη και απαγορεύεται όλοι ανεξαιρέτως, να μιλάμε δημόσια γι’ αυτό από το νόμο. Δεν υπάρχει κάποια άλλη απάντηση σε αυτό από εμένα... Κάτι άλλο; Στα δικαστικά θέματα, όσες φορές και να με ρωτήσετε, η μόνη απάντηση είναι: ‘σας ευχαριστώ όλους πολύ’», είχε δηλώσει μεταξύ άλλων το γνωστό μοντέλο.

Η νέα απάντηση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου

Το πρωί της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Happy Day», η Ηλιάνα Παπαγεωργίου τοποθετήθηκε εκ νέου, θέλοντας να ξεκαθαρίσει τη θέση της απέναντι στους δημοσιογράφους:

«Βλέπεις, όμως, τι λάθος κάνεις με τον τρόπο που με ρωτάς;», απάντησε αρχικά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε ρεπόρτερ της εκπομπής και συνέχισε:

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«Με ρωτάς για ένα δικό μου ξέσπασμα, αλλά κανένας δεν εξετάζει ότι κάθε δράση έχει και αντίδραση παιδιά, και κάποιες φορές δεν είναι κακό να παραδεχόμαστε ότι την προκαλούμε. Σας σέβομαι, σέβομαι τη δουλειά σας, γι’ αυτό στέκομαι εδώ, γιατί αποδέχομαι ότι αυτό είναι μέρος της. από εκεί και πέρα, το τι θέλω να πω και τι όχι, θα το πω εγώ. Δεν θα με πιέζει κανένας άλλος, ούτε θα βάζει κάποιος άλλος λόγια στο στόμα μου. Γιατί βλέπω και αυτό να γίνεται παιδιά. Εγώ ό,τι λέω το έχετε on camera, το έχετε γραμμένο. Σε μία συνέντευξη, σε ένα περιοδικό το τι σχολιάζει ό κάθε ένας, οποιοσδήποτε, επάνω σε αυτό δεν είναι δικά μου λόγια».

«Να σέβεστε ότι σας μιλάω και σας μιλάω εγώ, και σας κοιτάω στα μάτια», πρόσθεσε το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια.

«Δεν έχω επικοινωνήσει οτιδήποτε και αν μου έχει συμβεί αυτό το διάστημα με κανέναν και επίτηδες από μεριάς μου, θεωρώ ότι μπορώ να το αντέξω μόνη μου. Και όποιος με αγαπάει είναι δίπλα μου χωρίς να ξέρει ή να χρειάζεται να μάθει και να με ρωτήσει το οτιδήποτε, γιατί με αγαπάει και γιατί με ξέρει και χωρίς να ασχολείται με αυτό το θέμα. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Δεν περιμένω τη στήριξη και το λόγο κανενός. Δεν τη θέλω, δεν την αποζητώ, δεν την χρειάζομαι. Έχω δικηγόρους», κατέληξε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

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