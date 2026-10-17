Αναλυτικά όσα αναφέρει σε ανάρτησή του.

Μήνυμα συσπείρωσης προς τα στελέχη και τους υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης απηύθυνε ο Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή την εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση της ΟΝΝΕΔ. Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο Glasshouse, έδωσαν το «παρών» παλαιότερα και νεότερα μέλη της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

Με ανάρτησή του, ο Κωστής Χατζηδάκης ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στη συνάντηση, κάνοντας λόγο για μια εκδήλωση που έφερε κοντά διαφορετικές γενιές στελεχών και φίλων της παράταξης. Όπως ανέφερε, η ΟΝΝΕΔ αποτελεί για πολλούς μια προσωπική υπόθεση, καθώς συνδέεται με τα νεανικά τους χρόνια, τις αναμνήσεις τους και τις πολιτικές διαδρομές που ακολούθησαν.

Αναλυτικά:

«Χιλιάδες ΟΝΝΕΔίτες και ΔΑΠίτες όλων των γενεών βρεθήκαμε ξανά μαζί! Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς σε όλους τους παλιούς και νέους φίλους που κατέκλυσαν το Glasshouse στην εκδήλωσή μου για τα 52 χρόνια της ΟΝΝΕΔ!

Η ΟΝΝΕΔ για όλους εμάς είναι μια υπόθεση καρδιάς. Είναι συνδεδεμένη με τις αναμνήσεις μας, με τη νιότη μας, με τα όνειρά μας. Είναι συνδεδεμένη, όμως, και με μια σειρά από ιδεολογικές μάχες και με μια σειρά από μεγάλες νίκες που ανέτρεψαν την ισορροπία των πραγμάτων στη νεολαία απέναντι στην ιδεολογική ηγεμονία της Αριστεράς.

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Η μάχη της επόμενης άνοιξης είναι μάχη για την Ελλάδα και γι’ αυτό πρέπει να στηριχτεί μαζικά η Νέα Δημοκρατία. Το κόμμα μας από τότε που ιδρύθηκε ήταν πάντα ανοιχτό και θα παραμείνει ανοιχτό. Θέλουμε να είμαστε ένα πλατύ, πολυσυλλεκτικό, ισχυρό κόμμα. Αλλά ο πυρήνας της Νέας Δημοκρατίας ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε πάντοτε εμείς. Οι ΟΝΝΕΔίτες και οι ΟΝΝΕΔίτισσες, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που τη στηρίξαμε και θα τη στηρίζουμε. Γι’ αυτό πρέπει να πάρουμε στην πλάτη μας την επόμενη εκλογική μάχη!

Έχουμε κερδίσει τόσες μάχες, θα την κερδίσουμε και αυτή! Έχουμε υποχρέωση στην πατρίδα μας να το κάνουμε!».

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