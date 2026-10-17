Η Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι η συμμετοχή των λαϊκών αγορών έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελούν σταθερό σημείο αγορών για πολλά από τα νοικοκυριά που καλύπτει το πρόγραμμα.

Την ένταξη των λαϊκών αγορών στο νέο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας συζήτησε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026 η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, με τον Πρόεδρο της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ), Νίκο Σωτηρίου.

Με πρωτοβουλία της Υπουργού, οι λαϊκές αγορές εντάσσονται στα σημεία όπου οι ωφελούμενοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα vouchers του νέου συστήματος επισιτιστικής βοήθειας. Το πρόγραμμα αφορά περίπου 190.000 πολίτες, δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, και αντικαθιστά τις προκαθορισμένες διανομές προϊόντων με ένα σύστημα στο οποίο ο ίδιος ο πολίτης επιλέγει τι χρειάζεται και από πού θα το προμηθευτεί.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι η συμμετοχή των λαϊκών αγορών έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελούν σταθερό σημείο αγορών για πολλά από τα νοικοκυριά που καλύπτει το πρόγραμμα. Παράλληλα, η δυνατότητα χρήσης των vouchers στις λαϊκές αγορές στηρίζει τους πωλητές και ενισχύει την τοπική αγορά.

«Οι λαϊκές αγορές είναι μέρος της καθημερινότητας χιλιάδων οικογενειών και ιδιαίτερα των νοικοκυριών που μετρούν περισσότερο κάθε ευρώ. Γι’ αυτό θέλαμε να ενταχθούν στο νέο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας. Ο πολίτης πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί το voucher εκεί όπου ήδη ψωνίζει και να επιλέγει ο ίδιος τα προϊόντα που χρειάζεται. Ταυτόχρονα, στηρίζουμε τις λαϊκές αγορές και την τοπική οικονομία. Η κοινωνική πολιτική πρέπει να φτάνει στον πολίτη με αξιοπρέπεια, επιλογές και όσο το δυνατόν λιγότερα εμπόδια», δήλωσε η Υπουργός.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι συναλλαγές στις λαϊκές αγορές. Ο ωφελούμενος θα χρησιμοποιεί το voucher στον πάγκο και θα λαμβάνει στο κινητό του κωδικό μίας χρήσης για την επιβεβαίωση της συναλλαγής. Στη συνέχεια, ο πωλητής θα καταχωρίζει τη συναλλαγή με τα στοιχεία της απόδειξης και τον κωδικό επιβεβαίωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην απλοποίηση της διαδικασίας, ώστε να είναι εύχρηστη τόσο για τους πολίτες όσο και για τους πωλητές.

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Ο Πρόεδρος της ΠΟΣΠΛΑ, Νίκος Σωτηρίου, δήλωσε: «Είχαμε την ευκαιρία για μια γόνιμη συνεργασία με την Υπουργό και συζητήσαμε μια πρωτοβουλία που αφορά άμεσα τόσο τους ευάλωτους συμπολίτες μας όσο και τους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά στις λαϊκές αγορές. Οι λαϊκές αγορές βρίσκονται πάντα κοντά στον καταναλωτή και θέλουμε να συμβάλουμε ώστε αυτή η βοήθεια να φτάσει εύκολα και άμεσα στους πολίτες που τη χρειάζονται».

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Κωνσταντίνος Μεγαρίτης, ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΑ, Επαμεινώνδας Ατσαβές, και ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του ΟΠΕΚΑ, Ιωάννης Πασπάλας. Από την ΠΟΣΠΛΑ συμμετείχε επίσης ο Γενικός Γραμματέας, Δημήτρης Γεωργιάδης.