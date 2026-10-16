Με βροχές και χαμηλές (για την εποχή) θερμοκρασίες θα κυλήσει η Παρασκευή και το Σάββατο. Έρχεται καλοκαιρινή εβδομάδα, σύμφωνα με τον Αρνιακό.

Υποχώρηση της θερμοκρασίας αναμένουμε σήμερα και το Σάββατο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Action 24, Τάσο Αρνιακό. Από Δευτέρα ο καιρός φτιάχνει και θα έχουμε μία εβδομάδα σχεδόν με καλοκαιρία.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι βελτιωμένος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, όμως από την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, έρχεται μια ψυχρή μάζα από την Ευρώπη, η οποία θα δώσει βροχές και καταιγίδες, στη Χαλκιδική, στις Σποράδες, την Εύβοια, στο Πήλιο, λίγο στην Αττική, μέχρι και τις Κυκλάδες.

Το βράδυ σήμερα, μέχρι και ξημερώματα Σαββάτου θα έχουμε βροχές και στην Αττική, όχι όμως μεγάλης έντασης. Το χαρακτηριστικό είναι οτι θα πέσει η θερμοκρασία 6 βαθμούς κάτω, από απόψε κιόλας.

Οι άνεμοι εξασθενημένοι θα φθάσουν τα 6 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα βρίσκεται σε υποχώρηση, στα βόρεια 17-20 βαθμούς, μέχρι 21-22 στα ανατολικά, μέχρι 23 στα δυτικά και να νότια νησιωτικά και 24 βαθμούς στη Ρόδο.

Στην Αττική, περιμένουμε ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι με απόγευμα θα πυκνώσουν, με λίγες βροχές μέχρι τα ξημερώματα του Σαββάτου και μετά φτιάχνει ο καιρός. Οι άνεμοι έως και 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα αγγίξει σήμερα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

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Στη Θεσσαλονίκη, παρόμοιες οι καιρικές συνθήκες. Λιακάδα σήμερα και πιθανότητα βροχών από τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι ασθενείς έως και 5 μποφόρ και η θερμοκρασία έως και 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Ο καιρός βελτιώνεται το Σάββατο από το πρωί και μετά ενώ την Κυριακή, ο καιρός θα είναι βελτιωμένος και η θερμοκρασία θα αρχίσει σιγά σιγά να ανεβαίνει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα (25 βαθμούς).

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