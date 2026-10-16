Βροχές και καταιγίδες μέχρι και το Σάββατο και μετά καλύτερες καιρικές συνθήκες από την Κυριακή. Η πρόγνωση Μαρουσάκη.

Ένα κύμα κακοκαιρίας έρχεται τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Η διαταραχή αυτή - ψυχρή αέρια μάζα- θα απασχολήσει τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και από τα βόρεια προς τα νότια.

Τα κύρια χαρακτηριστικά, θα είναι οι βροχές, οι καταιγίδες -σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις, τα χιόνια σε ψηλά βουνά της ηπειρωτικής χώρας αλλά και οι βοριάδες. Αυτό το κύμα κακοκαιρίας, θα είναι πιο σύντομο και δεν θα έχει τόσο μεγάλη ένταση.

Η κακοκαιρία αυτή θα ολοκληρώσει τη δράση της μέσα σε 24 ώρες και από αύριο το απόγευμα θα αρχίσουν τα φαινόμενα να υποχωρούν και έτσι η Κυριακή θα είναι μία πολύ καλή ημέρα και θα ανέβει και λίγο ο υδράργυρος.

Θα μας έρθει πιο ψυχρός αέρας με αποτέλεσμα να υπάρχει και πάλι επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, πρώτα στη βόρεια - βορειοανατολική χώρα. Οι βροχές, οι καταιγίδες και τα χιόνια θα επεκταθούν μέχρι και το βράδυ έως και το ύψος των Κυκλάδων και της βόρειας Κρήτης.

Τα ανατολικά τμήματα θα δεχτούν την επίδραση αυτού του κύματος κακοκαιρίας, δυτικότερα όμως οι καιρικές συνθήκες θα είναι καλύτερες, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

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Πάλι θα πέσουν αρκετά χιλιοστά βροχής, χωρίς όμως να φθάσουμε τα επίπεδα του προηγούμενου κύματος, ενώ δεν φαίνεται οτι θα υπάρξει απαγορευτικό. Βαθμιαία οι άνεμοι θα υποχωρούν ενώ περιμένουμε χιόνια στην κεντρική, βόρεια βορειοηπειρωτική χώρα.

Θα δούμε χιονοπτώσεις σε ψηλά βουνά της Εύβοιας, της κεντρικής Στερεάς, στο Μαίναλο, στον Πάρνωνα, στην Πελοπόννησο, τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει μία μικρή άνοδο, όμως η ψύχρα και το έντονο κρύο, θα είναι αισθητά προς τη βόρεια - βορειοανατολική Ελλάδα,

Αργότερα ο ψυχρός αέρας θα μετατοπιστεί γύρω από τη Θεσσαλία. και προς την κεντρική ανατολική Στερεά θα αρχίσει να πέφτει ο υδράργυρος. Λίγο πιο δυτικά θα ξεπεράσουμε και τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα θα ξεκινήσουν οι βροχές μετά και τις 4 - 5 ώρα αργά το απόγευμα. Οι βροχοπτώσεις θα επεκταθούν στο σύνολο του νομού τις βραδινές ώρες και θα κρατήσουν μέχρι και αύριο νωρίς το μεσημέρι, για να αρχίσει και πάλι ο καιρός να βελτιώνεται. Οι άνεμοι θα φθάσουν τα 7 μποφόρ και ο υδράργυρος κοντά στους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα βαρύνει πιο γρήγορα, ιδιαίτερα προς τα ανατολικά και νότια τμήματα. Περιμένουμε βροχές και έναν βαρδάρη που θα πνέει στα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι δεν θα ξεπερνάει τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού

Και αύριο Σάββατο, θα είναι μία ημέρα με άστατες καιρικές συνθήκες. Τα φαινόμενα θα αρχίσουν να βαθμιαία να περιορίζονται. Από το ύψος της Μαγνησίας και πιο νότια και τα ανατολικά ηπειρωτικά θα δέχονται βροχές και καταιγίδες προς το νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο. Από το μεσημέρι όμως και από βορρά προς νότο ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται.

Από την Κυριακή, οι καιρικές συνθήκες θα παρουσιάσουν βελτίωση, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα με μία τάση να ανέβει και λίγο ο υδράργυρος, παρ΄όλα αυτά νωρίς το πρωί και αργά τη νύχτα θα κάνει κρύο.

Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με ήπιες καιρικές συνθήκες, με θερμοκρασίες κοντά στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου, για να μας προσεγγίσει ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, αυτή τη φορά από τα δυτικά τμήματα της χώρας μας, κοντά στην Τετάρτη με Πέμπτη και να μας δώσει πιο φθινοπωρινές συνθήκες. Θα έχουμε δηλαδή πιο πολλές βροχές και πιο ανεβασμένες θερμοκρασίες, διότι μέχρι τώρα ο ψυχρός αέρας οδηγούσε σε πιο χαμηλές θερμοκρασιακές τιμές.

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