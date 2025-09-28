Πρόκειται για το κτίριο, επί της οδού Τριπόδων 32 στο κέντρο της Αθήνας.

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές οικίες του αστικού ιστού της Αθήνας, γνωστή ως «οικία Κοκοβίκου», από την ταινία «Η γυνή να φοβήται τον άνδρα» (1965), αναμένεται να μετατραπεί σε σινεμά.

Το σπίτι του «Αντωνάκη και της Ελένης», το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, αποκαθίσταται και μετατρέπεται σε πολιτιστικό χώρο προβολής ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου, στο πλαίσιο της πολιτικής του ΥΠΠΟ για τη δημιουργία πολιτιστικών πυρήνων στο κέντρο της Αθήνας.

Οι μελέτες για την αποκατάσταση του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου του εκπονήθηκαν με πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού και το έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Αττικής-ΕΣΠΑ 2021-2027 με 1.700.000 ευρώ.

«Η διάσωση, η αποκατάσταση και η επανάχρηση ενός κτιρίου-μνημείου, από τα ελάχιστα πλέον σωζόμενα «αθηναϊκά σπίτια» συμβάλλει στην ένταξή του στη σύγχρονη ζωή, ανασυγκροτεί την ιστορική εικόνα του με την ανασύσταση του βασικού συνοδού κτίσματος, μεγάλου μέρους της αυλής σε επαφή με το κτίριο και στην αποκατάσταση του μετώπου του οικοπέδου, με πολλαπλό όφελος για το ανάπτυγμα της οδού και τον ιστορικό τόπο της Πλάκας», σημειώνει –μεταξύ άλλων– η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Το κτίριο, συνολικής επιφανείας 266 τ.μ., είναι τριώροφο με ξύλινο συνεχές χαγιάτι, σε όλες τις στάθμες, ανταποκρινόμενο στα πρότυπα της πρώιμης οθωνικής περιόδου.

Αποτελεί μέρος συγκροτήματος με άλλοτε συνοδά κτήρια και εσωτερική αυλή, τυπολογία που επικράτησε στα χρόνια της Οθωμανοκρατίας, στην Πλάκα.

Η παρουσία του κυρίως κτιρίου μαζί με τα προσκτίσματά του, τεκμηριώνεται την περίοδο 1836-1837.