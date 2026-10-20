Όσα είπε η Αθηνά Μαξίμου για την σχέση της με τον Αιμίλιο Χειλάκη και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν ως ζευγάρι.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» παραχώρησε η Αθηνά Μαξίμου και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 20 Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης συζήτησης, η γνωστή ηθοποιός απάντησε στα ερωτήματα του δημοσιογράφου, εστιάζοντας κυρίως στον τρόπο με τον οποίο η ίδια και ο Αιμίλιος Χειλάκης κατάφεραν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που γνώρισε η σχέση τους.

Οι δυο τους είναι ζευγάρι για περισσότερο από 20 χρόνια, με την Αθηνά Μαξίμου να δηλώνει ότι κάθε τι στη ζωή διέπεται από δύσκολες στιγμές.

Συγκεκριμένα , ωστόσο, για τη σχέση της με τον σύντροφό της, η ηθοποιός ανέφερε: «Ξέρετε εσείς κάτι στη ζωή που να μην έχει δυσκολίες; Γιατί εγώ δεν ξέρω. Φυσικά και υπήρξαν δυσκολίες και φυσικά και υπήρξαν στιγμές που τα πράγματα δεν λειτουργούσαν όπως θα θέλαμε, είτε ο ένας, είτε ο άλλος.

Και πρόσθεσε: «Όμως η αγάπη, ο σεβασμός και ο θαυμασμός που τρέφει ο ένας για τον άλλον ήταν τελικά πιο πάνω από τις δυσκολίες και γι’ αυτό μπήκαμε στη διαδικασία να τις αντιμετωπίσουμε, να τις επεξεργαστούμε, να τις συνομιλήσουμε, γιατί νομίζω ότι τα ζευγάρια πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους, να μην αφήνουν τα πράγματα κάτω από το χαλί…».

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