Ο Μιχάλης και το... παρελθόν του!

Απόψε στις 21:00 το νέο απολαυστικό επεισόδιο της σειράς «Το Σόι Σου».

Ένας άγνωστος εμφανίζεται στο Χαμπέικο και όλα τα βλέμματα στρέφονται στον Μιχάλη. Γιατί;

«Είναι όλα τους παιδιά μου;»

Ο Χαμπέας φέρνει στο σπίτι έναν άγνωστο νεαρό, τον Ταξιάρχη (Γιάννης Βασιλώτος), που ψάχνει τον Μιχάλη για μια πολύ προσωπική τους υπόθεση. Όταν μαθαίνουν πως η μητέρα του Ταξιάρχη είναι μια παλιά αγάπη του Μιχάλη, οι παρεξηγήσεις πολλαπλασιάζονται και όλο το Σόι μετατρέπεται σε ντετέκτιβ!

Είναι ο Ταξιάρχης γιός του Μιχάλη;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=nY_-zm4iifM}

Στους Χαμπέους, ακόμα κι όποιος δεν είναι συγγενής, κινδυνεύει να γίνει!

Οι υποψίες φουντώνουν, τα συμπεράσματα βγαίνουν βιαστικά, αλλά στο τέλος η αλήθεια λάμπει.

Γιατί εδώ μυστικά δε χωρούν, είναι τόσο δεμένοι που όλοι γνωρίζουν τα πάντα για όλους. Κι αυτός είναι ο λόγος που αγαπήσαμε τόσο αυτήν την οικογένεια…

Γιατί μοιάζει ο Ταξιάρχης με τον Μιχάλη;

{https://www.youtube.com/watch?v=YOvcB3b4STw}

Το… παρελθόν του Μιχάλη

{https://www.youtube.com/watch?v=0BTm4YRsKUY}

Από την Κανάντα μέχρι τη Χέλγκα!

{https://www.youtube.com/watch?v=yYDB9Pwh9RE}