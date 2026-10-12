Απόψε στις 21:00 το νέο απολαυστικό επεισόδιο της σειράς «Το Σόι Σου».
Ένας άγνωστος εμφανίζεται στο Χαμπέικο και όλα τα βλέμματα στρέφονται στον Μιχάλη. Γιατί;
«Είναι όλα τους παιδιά μου;»
Ο Χαμπέας φέρνει στο σπίτι έναν άγνωστο νεαρό, τον Ταξιάρχη (Γιάννης Βασιλώτος), που ψάχνει τον Μιχάλη για μια πολύ προσωπική τους υπόθεση. Όταν μαθαίνουν πως η μητέρα του Ταξιάρχη είναι μια παλιά αγάπη του Μιχάλη, οι παρεξηγήσεις πολλαπλασιάζονται και όλο το Σόι μετατρέπεται σε ντετέκτιβ!
Είναι ο Ταξιάρχης γιός του Μιχάλη;
{https://www.youtube.com/watch?v=nY_-zm4iifM}
Στους Χαμπέους, ακόμα κι όποιος δεν είναι συγγενής, κινδυνεύει να γίνει!
Οι υποψίες φουντώνουν, τα συμπεράσματα βγαίνουν βιαστικά, αλλά στο τέλος η αλήθεια λάμπει.
Γιατί εδώ μυστικά δε χωρούν, είναι τόσο δεμένοι που όλοι γνωρίζουν τα πάντα για όλους. Κι αυτός είναι ο λόγος που αγαπήσαμε τόσο αυτήν την οικογένεια…
Γιατί μοιάζει ο Ταξιάρχης με τον Μιχάλη;
{https://www.youtube.com/watch?v=YOvcB3b4STw}
Το… παρελθόν του Μιχάλη
{https://www.youtube.com/watch?v=0BTm4YRsKUY}
Από την Κανάντα μέχρι τη Χέλγκα!
{https://www.youtube.com/watch?v=yYDB9Pwh9RE}