Sneak Preview από το σημερινό επεισόδιο της σειράς.

Το «Κρίνο και Αγκάθι» έρχεται απόψε στις 21:00 με νέο επεισόδιο.

Η αλήθεια πλησιάζει και η εκδίκηση απειλεί να τους καταστρέψει όλους!

Στα προηγούμενα επεισόδια του «Κρίνο και Αγκάθι», η Πλατανιά βρέθηκε στη δίνη συγκλονιστικών εξελίξεων.

Η Λευκή γλίτωσε την τελευταία στιγμή από τη φλεγόμενη αποθήκη, ανακαλύπτοντας πως ο άνθρωπος που την καταδίκασε να πεθάνει ήταν ο αδερφός του ίδιου της του άντρα, ο Θωμάς.

Ο Μάρκος ήρθε αντιμέτωπος με τη σκοτεινή πλευρά της οικογένειάς του και, αποφασισμένος να μη χάσει τη γυναίκα που αγαπά, της ζήτησε μια τελευταία ευκαιρία. Εκείνη δέχτηκε.

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Όχι, όμως, γιατί εγκατέλειψε την εκδίκησή της… Την ίδια ώρα, η Μαριγώ άρχισε να κινεί τα νήματα για να ξεσκεπάσει τη μυστηριώδη νύφη της, ο Σκλίβας βρέθηκε κυνηγημένος και η Λεμονιά αντίκρισε στον τάφο του Ηλία μια γυναίκα που δεν περίμενε ποτέ να ξαναδεί.

Και τώρα, το μεγαλύτερο μυστικό της Λευκής κινδυνεύει να αποκαλυφθεί!

Ποιος θα αναγνωρίσει πρώτος το πραγματικό της πρόσωπο;

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Τι θα συμβεί όταν το παρελθόν που προσπάθησαν να θάψουν οι Αρβανιταίοι επιστρέψει για να ζητήσει εκδίκηση;

Πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει ο Μάρκος για να προστατεύσει τη γυναίκα που αγαπά;

Αυτή την εβδομάδα, οι μάσκες πέφτουν, οι οικογενειακοί δεσμοί δοκιμάζονται και ένα ανελέητο ανθρωποκυνηγητό απειλεί να μετατρέψει την εκδίκηση σε τραγωδία.

«Κρίνο και Αγκάθι»: Όσα θα δούμε απόψε στις 21:00

Η Λεμονιά συναντά τη Λευκή στον τάφο του Ηλία και η αποκάλυψη πως είναι γυναίκα του Μάρκου την πανικοβάλλει, ενώ ο παπάς αρχίζει να υποψιάζεται την πραγματική ταυτότητα της Λευκής.

Στην Τρίπολη, ο Μήτρος στριμώχνει τη Γωγώ κι εκείνη, μετά από πίεση, του αποκαλύπτει πως η «Ελένη» έχει δεσμούς με το χωριό του και γύρισε εκεί για έναν νεκρό που οι Αρβανιταίοι της πήραν πριν από χρόνια. Στο χωριό, ο Στέλιος συγκρούεται δημόσια με τον Παναγή, όμως εκείνος επιχειρεί να τον φέρει κοντά του προσφέροντάς του δουλειά στην επισκευή της καμένης αποθήκης.

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Καθώς ο Σκλίβας ηττημένος πια ανακοινώνει στη Φρόσω πως θα φύγει, η Λευκή επιστρέφει στο αρχοντικό. Η Μαριγώ στήνει ένα, δήθεν, δείπνο συμφιλίωσης, ενώ ο Μάρκος παλεύει να κρατήσει τη γυναίκα του δίπλα του ενάντια σε όλους.

Παράλληλα, ο παπάς επιβεβαιώνει πως η Λευκή είναι πράγματι η χαμένη κόρη των Δρογουταίων και πάει στη Δέσποινα, ενώ η Λεμονιά ανασύρει κάποια γράμματα που αποκαλύπτουν ένα μυστικό που θέλει πάση θυσία να κρύψει.

Όμως, το μεγάλο σοκ το παθαίνει ο Στέλιος όταν πηγαίνει τελικά στους Αρβανιταίους για δουλειά και χάνει τη γη κάτω απ’ τα πόδια του αντικρίζοντας την ίδια του την κόρη.