Οι πιλότοι αναφέρουν πιέσεις για παράταση του ωραρίου εργασίας και φόβους για κυρώσεις εάν δηλώσουν ακατάλληλοι για πτήση λόγω εξάντλησης.

Νέα έκθεση αποκαλύπτει πως σχεδόν τρεις στους τέσσερις ευρωπαίους πιλότους πολιτικής αεροπορίας έχουν αποκοιμηθεί στο κοκπίτ, ενώ σχεδόν το ένα τέταρτο πραγματοποιεί πτήσεις συστηματικά παρόλο που η εξάντληση καθιστά την εργασία τους επικίνδυνη, σύμφωνα με νέα έκθεση.

Τα ευρήματα, τα οποία βασίζονται σε έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πιλότων (ECA) σε δείγμα σχεδόν 7.200 κυβερνητών και συγκυβερνητών, αποκαλύπτουν ανεπαρκή ανάπαυση, πιέσεις για παράταση του χρόνου υπηρεσίας και φόβο επιβολής κυρώσεων σε όσους δηλώνουν ακατάλληλοι να πετάξουν.

Σχεδόν το ένα τέταρτο των πιλότων (24%) παραδέχθηκε ότι συνήθως συνεχίζει να πετάει αντί να δηλώσει ακατάλληλος λόγω κόπωσης, ενώ ένα επιπλέον 16,8% ανέφερε ότι προτιμά να δηλώσει ασθένεια.

Στην αεροπορία, η κόπωση προκαλείται από τις παρατεταμένες ώρες υπηρεσίας, την ελλιπή ξεκούραση, τα ακανόνιστα ωράρια και τις πτήσεις μεταξύ διαφορετικών ωραρίων που διαταράσσουν τον φυσικό κύκλο του ύπνου. Αποτελεί μείζον ζήτημα ασφάλειας, καθώς μπορεί να επηρεάσει την κρίση των πιλότων, να επιβραδύνει τα αντανακλαστικά τους, να μειώσει την εγρήγορση και να δυσκολέψει την αντίδρασή τους σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

Βάσει των ευρωπαϊκών κανονισμών αεροπορικής ασφάλειας, οι αεροπορικές εταιρείες υποχρεούνται να διαθέτουν συστήματα εντοπισμού, παρακολούθησης και διαχείρισης της κόπωσης των πληρωμάτων.

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Η έρευνα, που διεξήχθη τον Αύγουστο, έδειξε ότι τα τρία τέταρτα των συμμετεχόντων είχαν βιώσει τουλάχιστον ένα επεισόδιο «microsleep» - δηλαδή μια σύντομη, ακούσια απώλεια συνείδησης λόγω ύπνου - την ώρα που χειρίζονταν αεροσκάφος κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες.

Οι πιλότοι που εργάζονται σε εταιρείες με έδρα την Ιρλανδία και τη Μάλτα κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά, ενώ πάνω από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν ξεκουράζεται αρκετά ώστε να αποτρέψει τη συσσώρευση της κόπωσης με την πάροδο του χρόνου.

Παρά την ευρεία εξάπλωση του φαινομένου της εξάντλησης, μόλις ένας στους τρεις πιλότους δηλώνει ακατάλληλος για υπηρεσία όταν είναι κουρασμένος. Παράλληλα, οι μισοί παραδέχθηκαν ότι κατά τους τελευταίους τρεις μήνες, πραγματοποίησαν πτήση, ενώ θα έπρεπε να είχαν δηλώσει κώλυμα λόγω υπερβολικής κόπωσης.

Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες εξέφρασαν φόβους για αρνητικές επιπτώσεις από τη διοίκηση της εταιρείας αν δηλώσουν ακατάλληλοι λόγω κόπωσης, ενώ μόλις το 11,9% εμπιστεύεται το σύστημα αναφοράς κόπωσης της αεροπορικής του εταιρείας.

Ο Ίαν Χόλντερ, CEO της συμβουλευτικής εταιρείας αεροπορικής ασφάλειας Baines Simmons, έφερε ως θετικά παραδείγματα τη Φινλανδία και την Ολλανδία, υποστηρίζοντας ότι είναι εφικτή η καλλιέργεια μιας κουλτούρας ουσιαστικής αναφοράς της κόπωσης. Αντιθέτως, οι πιλότοι που εργάζονται για εταιρείες με έδρα την Ιρλανδία και τη Μάλτα ήταν μεταξύ εκείνων που φοβούνται περισσότερο τα αντίποινα της διοίκησης και εμπιστεύονται λιγότερο τα συστήματα αναφοράς.

Το ποσοστό των πιλότων που δήλωσαν ότι πετούν παρότι είναι εξαντλημένοι ήταν υψηλότερο στην Ισπανία, την Ιρλανδία και τη Γαλλία. Δύο στους πέντε πιλότους σε εταιρείες με έδρα την Ισπανία και το ένα τρίτο όσων εργάζονται σε εταιρείες της Ιρλανδίας και της Γαλλίας ανέφεραν ότι συνήθως πετούν κουρασμένοι. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις εταιρείες με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώνεται σε μόλις ένα στα δέκα.

Παράλληλα, μόλις το 15,6% των πιλότων σε εταιρείες χαμηλού κόστους θεωρεί ότι η εταιρεία τους διαχειρίζεται σωστά τους κινδύνους κόπωσης, σε σύγκριση με το 18,6% στις εταιρείες ACMI/wet-lease (εταιρείες που εκμισθώνουν αεροσκάφη μαζί με πλήρωμα, συντήρηση και ασφάλιση σε άλλες αεροπορικές).

Σχεδόν δύο στους πέντε πιλότους δήλωσαν ότι έκαναν χρήση της «διακριτικής ευχέρειας του κυβερνήτη» (commander’s discretion) - κανονισμός που επιτρέπει στον κυβερνήτη να παρατείνει τις ώρες εργασίας του πληρώματος ή να μειώσει τις περιόδους ανάπαυσης σε έκτακτες περιστάσεις - τουλάχιστον μία φορά μέσα στον μήνα πριν από την έρευνα.

Ωστόσο, σχεδόν το 70% εξέφρασε ανησυχία για το ενδεχόμενο να αρνηθεί την παράταση του ωραρίου, γεγονός που υποδηλώνει ότι ένα μέτρο που προορίζεται αποκλειστικά για εξαιρετικές περιπτώσεις ενδέχεται να συνοδεύεται από σημαντικές πιέσεις προς τα ιπτάμενα πληρώματα.

Τις μεγαλύτερες ανησυχίες εξέφρασαν οι πιλότοι σε εταιρείες χαμηλού κόστους και wet-lease, καθώς και εκείνοι που εργάζονται σε εταιρείες εγγεγραμμένες στην Ιρλανδία και τη Μάλτα.

Πηγή: Guardian