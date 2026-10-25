Ο Τόμας Μαρκλ, ηλικίας 82 ετών, ζούσε στο Σεμπού στις Φιλιππίνες έως την επιστροφή του στις ΗΠΑ στις αρχές του έτους.

Η αστυνομία των Φιλιππίνων βρήκε ένας «σημαντικό όγκο υλικού παιδικής πορνογραφίας» στην πρώην κατοικία του πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, με τον οποίο η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι έχει απομακρυνθεί, έγινε γνωστό χθες από τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας.

Οι ταμπλόιντ The Sun και Daily Mail έγραψαν την Παρασκευή πως ο γιος του Τόμας Μαρκλ ανακάλυψε έναν όγκο φωτογραφιών που εικόνιζαν σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος παιδιών στην πρώην οικία του πατέρα του στις Φιλιππίνες.

Ο Τόμας Μαρκλ, ηλικίας 82 ετών, ζούσε στο Σεμπού στις Φιλιππίνες έως την ανακοινωθείσα επιστροφή του στις ΗΠΑ στις αρχές του έτους.

«Η εθνική αστυνομία των Φιλιππίνων (PNP), έπειτα από καταγγελίες του γιου του, επιθεώρησε την πρώην οικία του Τόμας Μαρκλ», έγραψε ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας Τζόνβικ Ρέμουλα χθες το βράδυ στο AFP.

Διευκρίνισε πως «ένας σημαντικός όγκος υλικού παιδικής πορνογραφίας όπως και ένας φορητός υπολογιστής εντοπίστηκαν».

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«Ο φορητός υπολογιστής εξετάζεται για την ανάκτηση ψηφιακών πειστηρίων και εμείς θα έχουμε στη διάθεσή μας πλήρη αποτελέσματα σε μία εβδομάδα», συμπλήρωσε.

Η δούκισσα του Σάσεξ δήλωσε την Παρασκευή «βαθιά συγκλονισμένη» από τις κατηγορίες σε βάρος του πατέρα της και αποκάλυψε πως δεν έχει επιτρέψει καμία επικοινωνία ανάμεσα σε εκείνον και τα παιδιά της έπειτα από προηγούμενες καταγγελίες.

Σε σημερινό δημοσίευμα της ταμπλόιντ The Sun αναφέρεται πως η Μέγκαν Μαρκλ έστειλε μια τελευταία επιστολή στον πατέρα της τον περασμένο χρόνο, γράφοντάς του πως είναι ένας βιαστής και πως δεν θα γνωρίσει ποτέ τα εγγόνια του.

Όταν ρωτήθηκε από την Daily Mail την Παρασκευή, ο 82χρονος Τόμας Μαρκλ απέρριψε τις κατηγορίες για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, αποκαλώντας τις «ένα σωρό ψέματα».

Είπε επίσης στην ίδια εφημερίδα χθες ότι «δεν είχε ποτέ σεξουαλικές σχέσεις με κανένα πρόσωπο κάτω των 18 ετών» και άφησε να εννοηθεί ότι «κάποιος άλλος» μπορεί να έχει χακάρει τον υπολογιστή του.

Η Μέγκαν Μαρκλ δήλωσε την Παρασκευή ότι έλαβε γνώση, το 2018, για μια επιστολή που στάλθηκε στη μονάδα που είναι επιφορτισμένη με την προστασία των μελών της βασιλικής οικογένειας στις τάξεις της αστυνομίας του Λονδίνου, η οποία περιείχε «ανησυχητικούς ισχυρισμούς» σχετικά με τον πατέρα της.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του Λονδίνου επιβεβαίωσε χθες ότι «τον Ιανουάριο του 2019 έλαβαν μια επιστολή που περιείχε μια σειρά από καταγγελίες σχετικά με φερόμενα αδικήματα που διαπράχθηκαν εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου».