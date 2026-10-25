Η Wall Street Journal επισημαίνει ότι πολλοί από τους επαναπατριζόμενους ψηφοφόρους δηλώνουν αποφασισμένοι να καταψηφίσουν τον Νετανιάχου.

Περίπου 67.000 Ισραηλινοί που ζουν στο εξωτερικό αναμένεται να επιστρέψουν στη χώρα για να συμμετάσχουν στις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, σε μια κινητοποίηση που θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική για το πολιτικό μέλλον του Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal (WSJ).

Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα, δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί ταξιδεύουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και άλλες περιοχές του κόσμου, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε μια αναμέτρηση που θεωρείται από τις σημαντικότερες στην ιστορία της χώρας. Σε αντίθεση με πολλές δυτικές δημοκρατίες, το Ισραήλ απαιτεί τη φυσική παρουσία των ψηφοφόρων στις κάλπες, με περιορισμένες εξαιρέσεις για διπλωμάτες και ορισμένες κατηγορίες στρατιωτικών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της πρωτοβουλίας Fly&Vote, περίπου 67.000 Ισραηλινοί του εξωτερικού αναμένεται να πραγματοποιήσουν το ταξίδι, αριθμός που ενδέχεται να επηρεάσει το αποτέλεσμα, καθώς οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τον κυβερνητικό συνασπισμό του Νετανιάχου και την αντιπολίτευση σχεδόν ισοδύναμους.

Η Wall Street Journal επισημαίνει ότι πολλοί από τους επαναπατριζόμενους ψηφοφόρους δηλώνουν αποφασισμένοι να καταψηφίσουν τον Νετανιάχου, αν και δεν υπάρχουν συνολικά στοιχεία για τις πολιτικές προτιμήσεις τους. Σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση διαδραματίζουν φιλελεύθερες οργανώσεις, ορισμένες από τις οποίες είχαν συμμετάσχει στις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των προηγούμενων ετών. Η πρωτοβουλία Fly&Vote, που δημιουργήθηκε από την αμερικανική μη κερδοσκοπική οργάνωση AID Coalition, κινητοποίησε περίπου 20 εργαζομένους και περισσότερους από 50 εθελοντές, οργανώνοντας πτήσεις και συνεργαζόμενη με αεροπορικές εταιρείες. Η δραστηριότητά της προκάλεσε την αντίδραση του κυβερνώντος Λικούντ, το οποίο ζήτησε από την εκλογική επιτροπή να σταματήσει το πρόγραμμα. Τελικά, οι διοργανωτές συμφώνησαν να μην οργανώσουν πρόσθετες πτήσεις, υποστηρίζοντας πάντως ότι η πρωτοβουλία τους είναι υπερκομματική.

Οι εκλογές πραγματοποιούνται στη σκιά της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και των πολεμικών συγκρούσεων που ακολούθησαν, γεγονότα που έχουν εντείνει την πολιτική πόλωση στο Ισραήλ. Απέναντι στον συνασπισμό του Νετανιάχου, στον οποίο συμμετέχουν ακροδεξιά, εθνικιστικά και υπερορθόδοξα κόμματα, βρίσκεται ένα περισσότερο κεντρώο μπλοκ με κεντρικό πρόσωπο τον πρώην αρχηγό του ισραηλινού στρατού Γκάντι Άιζενκοτ.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η αντιπολίτευση διατηρεί μικρό δημοσκοπικό προβάδισμα, ωστόσο καμία πλευρά δεν εμφανίζεται να εξασφαλίζει τις 61 έδρες που απαιτούνται για κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Οι επικριτές του Νετανιάχου τού αποδίδουν ευθύνες για την αποτυχία των υπηρεσιών ασφαλείας να αποτρέψουν την επίθεση της Χαμάς, ενώ τον κατηγορούν για υπονόμευση των δημοκρατικών θεσμών και παράταση των πολέμων για πολιτικούς λόγους.