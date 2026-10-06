Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του οι συλληφθέντες αρχηγοί του κυκλώματος που εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ και να εμπλεκόταν σε υποθέσεις φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ συλλήψεις, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες στον χώρο της εστίασης και άτομα που φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι. Μεταξύ των συλληφθέντων φέρονται να βρίσκονται και πρόσωπα που είχαν ηγετικό ρόλο στην οργάνωση.

Πώς φέρεται να εξαπατούσαν το Δημόσιο

Η δράση της οργάνωσης φέρεται να είχε ξεκινήσει από το 2021, με τους εμπλεκόμενους να ιδρύουν εταιρείες χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους ως εμφανιζόμενους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εταιρείες δεν απέδιδαν τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ.

Στο επίκεντρο των ερευνών φέρονται να βρίσκονται ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του, οι οποίοι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μέσω των συγκεκριμένων εταιρειών φέρεται να εκδίδονταν τιμολόγια και προς το κόμμα του ΛΑΟΣ.

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Η ζημιά που φέρεται να έχει προκληθεί στον e-ΕΦΚΑ υπολογίζεται σε περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά σε βάρος του Δημοσίου εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 5 εκατ. ευρώ.

Η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων.