Στη δεσμευση των περιουσιακων στοιχείων του ΛΑΟΣ προχωρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σε βαθμό κακουργήματος. Φερεται οτι εγινε «όχημα» για τη νομιμοποίηση μαυρου χρηματος στην υπόθεση του Φιλιππου Καμπουρη.

Νεες διαστασεις προσλαμβάνει η υπόθεση απατης σε βαρος του ΕΦΚΑ με βασικό κατηγορούμενο τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ Φίλιππο Καμπούρη.

Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα Μαύρου χρήματος επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης διέταξε για πρώτη φορά τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων πολιτικού κόμματος καθώς προέκυψαν στοιχεία ότι χρησιμοποιήθηκε ως «όχημα» στην πορεία νομιμοποίησης των χρηματικων ποσών που αποκομισε το κύκλωμα από τη δράση του.

Σύμφωνα με πληροφορίες μετά από έρευνα της Αρχής προέκυψαν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος για 12 φυσικά πρόσωπα και 32 νομικές οντότητες - εταιρείες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η δέσμευση της ανεξάρτητης αρχής καταλαμβάνει και το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα καθώς αυτό φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως όχημα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η εντολή δέσμευσης του κ.Βουρλιώτη περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία όλων των φυσικών και νομικών προσώπων που ελέγχονται και από τη δικαιοσύνη. Συγκεκριμένα έχουν εντοπιστεί και δεσμευτεί έως τώρα πέντε ακίνητα σε περιοχές των νοτίων προαστίων και στην περιφέρεια. Επίσης δεσμεύονται οκτώ αυτοκίνητα εκ των οποίων τα τέσσερα φέρονται να ανήκουν στο ΛΑ.Ο.Σ.

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Οι εντολές δέσμευσης και ο φάκελος της Αρχής διαβιβάζονται ήδη στον αρμόδιο εισαγγελέα.