Μαζί με τον Φίλιππο Καμπούρη, απολογούνται η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 συλληφθέντες. Κατηγορούνται ότι είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση με εικονικές εταιρείες και «αχυρανθρώπους», ζημιώνοντας τον ΕΦΚΑ με περίπου 1,5 εκ. ευρώ.

Ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης καλείται να απολογηθεί σήμερα ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και τηλεπαρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης ο οποίος θα πρέπει να δώσει απαντήσεις για τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζει τόσο ο ίδιος, όσο και η σύζυγός του με τους υπόλοιπους συλληφθέντες.

Αν και στους δημοσιογράφους ο Φίλιππος Καμπούρης είχε δηλώσει: «Είμαι αθώος, είναι σκευωρία και μπορώ να το αποδείξω», εν τούτοις στους αστυνομικούς δεν είχε πει κουβέντα, επιφυλασσόμενος να μιλήσει όταν έρθει η ώρα της απολογίας του.

Τι αποδίδεται στον Φ.Καμπούρη

Σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, ο Φίλιππος Καμπούρης με τη σύζυγό του είχαν συγκροτήσει «επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους», διαπράττοντας με μεθοδευμένο και οργανωμένο τρόπο απάτες και φοροδιαφυγή σε βάρος του ΕΦΚΑ και του ελληνικού δημοσίου. « Στην εγκληματική οργάνωση προσχώρησαν σταδιακά και εντάχθηκαν ως μέλη σε διαφορετικά χρονικά σημεία οι λοιποί κατηγορούμενοι, αναπτύσσοντας ένα συγκεκριμένο δίκτυο, μια εφοδιαστική αλυσίδα, μέσω της σύστασης εικονικών εταιρειών ή την εκμετάλλευση ήδη υπαρχουσών και την εικονική ασφάλιση σε αυτές ατόμων προς αποφυγή της πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και καταβολής των νόμιμων φόρων, αποκομίζοντας με τον τρόπο αυτό παράνομο περιουσιακό όφελος και βλάπτοντας την περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου», όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο όπου υπολογίζεται η ζημία του ΕΦΚΑ γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Οι εργαζόμενοι αγνούσαν τις εταιρείες από τις οποίες πληρώνονταν

«Άλλαζαν τις ονομασίες των εταιρειών στις οποίες φαινόμασταν ως υπάλληλοι … Εγώ ήξερα ως εργοδότες μου τον Φίλιππο Καμπούρη και τη γυναίκα του. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων για λογαριασμό του ΚΑΜΠΟΥΡΗ με πλήρωναν κυρίως με μετρητά και κάποιες φορές προς το τέλος της συνεργασίας μας μέσω τράπεζας, αλλά δεν ξέρω από ποιον λογαριασμό μου έστελναν τα λεφτά… Δεν είχα υπογράψει κάποιο έντυπο πρόσληψης και όταν σταμάτησα την συνεργασία μου το έτος 2025 χωρίς να μου δώσουν χαρτιά απόλυσης ενημερώθηκα ότι συνέχιζαν να με δηλώνουν στην εταιρεία παρότι με είχαν απολύσει… ». Αυτά κατήγγειλαν στους αστυνομικούς, εργαζόμενοι που εμφανίζονταν να απασχολούνται στις εταιρείες –«βιτρίνα» τις οποίες φέρονται ότι ίδρυσαν οι εμπλεκόμενοι. Επέλεγαν μάλιστα άτομα με σοβαρά βιοποριστικά προβλήματα και δυσκολίες διαβίωσης για να τους χρησιμοποιούν ως «αχυρανθρώπους».

Τον περασμένο Οκτώβριο η πρώτη καταγγελία

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη της υπόθεσης ξεκίνησε, μετά την απόλυση πρώην υπαλλήλου του Φίλιππου Καμπούρη, από το 2021 έως τον Οκτώβριο του 2025, η οποία κατήγγειλε πως τα χρήματα που έπαιρνε για την εργασία της «προέρχονταν από τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών αγνώστων σε αυτήν». Όπως ανέφερε μάλιστα είχε δηλωθεί «ως εργαζόμενη στην Εφορία, έναντι μάλιστα υπέρογκων ποσών μισθοδοσίας, από εταιρείες επίσης άγνωστες σε αυτήν» στις οποίες όταν απέστειλε εξώδικο, διαπίστωσε πως «καμία δεν λειτουργεί στη δηλωθείσα έδρα της και άπασες ήταν εικονικές».

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Οι κατηγορίες

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση οι συλληφθέντες αφορούν πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας έχει ασκήσει σε βάρος τους ποινική δίωξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης , ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατά επάγγελμα και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημμέλημα) .

Στο «στόχαστρο» και για φοροδιαφυγή

Ωστόσο η ανακρίτρια θα διερευνήσει εάν οι κατηγορούμενοι έχουν διαπράξει και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, αποκρύπτοντας ή δηλώνοντας ανακριβή εισοδήματα, ή ψευδή στοιχεία για την επιστροφή του ΦΠΑ.