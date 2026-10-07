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«Είμαι αθώος, δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες, είναι σκευωρία» δήλωσε ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος κατηγορείται ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης.

Βαριές κατηγορίες αντιμετωπίζουν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι συλληφθέντες για τη μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος τους για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης κατηγορείται ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης ο οποίος, μαζί με τη σύζυγό τους και τους υπόλοιπους 10 συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, κατά περίπτωση για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα και τους παρέπεμψε σε ανακριτή.

Συγκεκριμένα, η ποινική δίωξη αφορά:

διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση

απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία

συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατά επάγγελμα και

μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημμέλημα)

«Είμαι αθώος»

«Είμαι αθώος, δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες, είναι σκευωρία» δήλωσε ο Φίλιππος Καμπούρης την ώρα που οι αστυνομικοί τον οδηγούσαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

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Οι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη, επιχειρηματίες και λογιστές φέρονται να προχωρούσαν στη ίδρυση εικονικών εταιρειών στις οποίες στη συνέχεια έβαζαν λουκέτο χωρίς να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές, ζημιώνοντας τον ΕΦΚΑ περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Σύμφωνα με την κατηγορία, τα μέλη του κυκλώματος υπεξαίρεσαν από το δημόσιο περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ μέσω εταιρειών που χρησιμοποιούσαν ως «βιτρίνα» στις οποίες εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες «αχυράνθρωποι». Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να δρούσαν οργανωμένα, με διακριτούς ρόλους και συστηματική δράση.

Όλοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή.