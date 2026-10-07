Πάνω από πέντε εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά στον ΕΦΚΑ και συνολικά στο ελληνικό Δημόσιο, που προκάλεσε η δράση του κυκλώματος απάτης.

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν το πρωί της Τετάρτης ο φερόμενος ως επικεφαλής, Φίλιππος Καμπούρης, και τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε για μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ.

Ο αρχηγός του εξωκοινοβουλευτικού κόμματος ΛΑΟΣ συνελήφθη μαζί με τη συζυγό του και ακόμη 7 άτομα, επιχειρηματίες και λογιστές.

Πάνω από πέντε εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά στον ΕΦΚΑ και συνολικά στο ελληνικό Δημόσιο, που προκάλεσε η δράση του κυκλώματος απάτης.

Η απάτη συνίσταται στην έκδοση τιμολογίων από εικονικές εταιρείες, που έστηναν οι κατηγορούμενοι στα ονόματα «αχυρανθρώπων». Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της μια εταιρεία έκοβε τιμολόγια χωρίς να αποδίδει ΦΠΑ και χωρίς να καταβάλλει τις προβλεπόμενες εισφορές στον ΕΦΚΑ. Στη συνέχεια έκλειναν την μια εταιρεία και άνοιγαν άλλη, επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία.

Όπως προκύπτει από την έρευνα της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων είχαν ανοίξει συνολικά 25 εικονικές εταιρείες από το 2021, που προσδιορίζεται χρονικά η δράση του κυκλώματος, με βασικούς αχυρανθρώπους δύο αλλοδαπούς (μία γυναίκα βουλγαρικής υπηκοότητας και έναν άνδρα ρουμανικής υπηκοότητας) και δύο Έλληνες.

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Σημειώνεται επίσης ότι ο Φ. Καμπούρης και η σύζυγος του, που φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος, είχαν μπει στο μικροσκόπιο και της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, που κάνει παράλληλη έρευνα, καθώς είχαν εντοπιστεί ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές, που οδηγούσαν τους ελεγκτές σε ευρωπαϊκή χώρα, όπου φέρονται να έχουν βγάλει κεφάλαια από την Ελλάδα.