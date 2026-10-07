Με όχημα νόμιμες εταιρείες, προχωρούσαν στο άνοιγμα εικονικών επιχειρήσεων - Είχαν στρατολογήσει 4 «αχυρανθρώπους», η παράνομη δράση σε εστίαση, μπουζούκια και μαγαζιά ρούχων.

Μια πολυεπίπεδη υπόθεση απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγής με επικεφαλή τον Φίλιππο Καμπούρη αποκάλυψε η πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για εγκληματική οργάνωση που φέρεται να είχε αναπτύξει ένα δίκτυο 29 εταιρειών στους κλάδους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης. Κατά την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση είχε διακριτούς ρόλους, με επιχειρηματίες, λογιστές και πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές εταιρειών. Συνολικά συνελήφθησαν 11 άτομα, μεταξύ των οποίων το ζεύγο Καμπούρη που εμφανίζονται ως αρχηγικά μέλη, ενώ ακόμη ένα άτομο περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

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Οι 29 εταιρείες και το «μοντέλο» δράσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται αρχικά να δημιουργούσαν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν σε πραγματικούς επαγγελματικούς κλάδους. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προχωρούσαν στη δημιουργία εικονικών εταιρειών, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία οικονομικά ευάλωτων προσώπων ως «αχυρανθρώπων». Οι εταιρείες αυτές, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν διέθεταν πραγματική έδρα ή ουσιαστική δραστηριότητα και χρησιμοποιούνταν προκειμένου να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός των πραγματικών υπευθύνων και η είσπραξη των οφειλών. Ο μηχανισμός φέρεται να επέτρεπε τη μεταφορά ασφαλιστικών υποχρεώσεων και χρεών σε πρόσωπα που δεν διέθεταν την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν σε αυτές, με αποτέλεσμα οι πραγματικοί διαχειριστές των επιχειρήσεων να παραμένουν στο παρασκήνιο.

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Ο ρόλος των λογιστών και των «αχυρανθρώπων»

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι ρόλοι ήταν διακριτοί. Τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη, μαζί με ακόμη δύο επιχειρηματίες, είχαν τη διαχείριση των πραγματικών επιχειρήσεων και των εικονικών εταιρειών. Τέσσερα άτομα, που σύμφωνα με την έρευνα ήταν λογιστές, (39, 43, 53 και 54 ετών), αναλάμβαναν τις διαδικασίες για την έναρξη των εταιρειών, τη φορολογική τους διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων. Παράλληλα, τέσσερα ακόμη άτομα (57, 59, 63 και 66 ετών),φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι». Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχαν επιλεγεί λόγω της οικονομικής τους κατάστασης, καθώς θεωρούνταν πρακτικά αδύνατο να εισπραχθούν από αυτούς οι υποχρεώσεις που θα συσσωρεύονταν στα ονόματά τους.

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Ασφαλιστικές εισφορές και φορολογικές υποχρεώσεις

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο, σύμφωνα με τις Αρχές, αντιμετωπίζονταν οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων. Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να αναλάμβαναν τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, χωρίς αυτές να καταλήγουν στους πραγματικούς υπευθύνους, ενώ παράλληλα δεν αποδίδονταν στο Δημόσιο οι αναλογούντες φόροι εισοδήματος και ΦΠΑ. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, συσσωρεύονταν οφειλές σε εταιρείες που εμφανίζονταν να ελέγχονται από πρόσωπα χωρίς πραγματική οικονομική δυνατότητα.

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Πάνω από 5,3 εκατ. ευρώ η ζημία

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η συνολική ζημία του Ελληνικού Δημοσίου υπολογίζεται σε 5.352.556,57 ευρώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι τραπεζικές κινήσεις που εξετάζουν οι Αρχές, καθώς σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας οι αναλήψεις από λογαριασμούς των εταιρειών ξεπέρασαν τα 2 εκατ. ευρώ. Τα παράνομα έσοδα, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρονται να διοχετεύονταν στο εταιρικό δίκτυο, να αναμειγνύονταν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια να χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη προσωπικών αναγκών, πολυτελή διαβίωση και στοιχηματισμό.

Τι βρήκαν οι Αρχές στις έρευνες

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία και θυρίδες, κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων 136.237 ευρώ σε μετρητά, 2 αυτοκίνητα, μία μοτοσυκλέτα, τραπεζικές κάρτες, έγγραφα και εταιρικές σφραγίδες, ταμειακές μηχανές και POS, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ένα ένα αεροβόλο πιστόλι.

Για πέντε κακουργήματα το ζεύγος Καμπούρη και άλλοι έξι - Φέσωσαν 5 εκατομμύρια το Δημόσιο

Οι 11 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Δημοσίου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, φοροδιαφυγή και παράνομη οπλοκατοχή. Η έρευνα των Αρχών επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στις ασφαλιστικές εισφορές που δεν αποδίδονταν στον e-ΕΦΚΑ, αλλά και στις φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι εταιρείες χρησιμοποιούνταν ως «κέλυφος», συσσώρευαν υποχρεώσεις και στη συνέχεια εγκαταλείπονταν, αφήνοντας πίσω τους σημαντικά χρέη.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τις οικονομικές διαδρομές των χρημάτων. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ποσά άνω των 2 εκατ. ευρώ φέρεται να αναλήφθηκαν από τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών που συνδέονται με την υπόθεση, ενώ τα παράνομα έσοδα, κατά την αστυνομική εκδοχή, διοχετεύονταν μέσω του εταιρικού δικτύου και χρησιμοποιούνταν για προσωπικές δαπάνες, πολυτελή διαβίωση και στοιχηματισμό. Ο Φίλιππος Καμπούρης έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι είναι αθώος και χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «σκευωρία».

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Έρευνα και για φοροδιαφυγή του Φίλιππου Καμπούρη και των λοιπών κατηγορουμένων

Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τον Φίλιππο Καμπούρη, ο οποίος βαρύνεται ήδη με πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Λίγες ώρες μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, στο «μικροσκόπιο» μπαίνει ακόμη ένα αδίκημα το οποίο θα διερευνηθεί στο πλαίσιο της ανάκρισης. Η ανακρίτρια θα εξετάσει εάν οι κατηγορούμενοι έχουν διαπράξει και το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Συγκεκριμένα, θα εξακριβωθεί εάν υπάρχει απόκρυψη εισοδημάτων ή φόρων που έπρεπε να πληρωθούν αλλά και εάν δηλώθηκαν όλα τα εισοδήματά τους, αν έγινε ορθή απόδοση του ΦΠΑ καθώς και αν δηλώθηκαν ανακριβή ή ψευδή στοιχεία για να εισπράξουν τον ΦΠΑ. Όλοι οι συλληφθέντες πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την Κυριακή.