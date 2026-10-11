Απολογήθηκε για τρεις ώρες ο Φίλιππος Καμπούρης.

Ρίχνοντας ο ένας στον άλλον τις ευθύνες, απολογούνται από το πρωί οι 11 συλληφθέντες για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης με τη σύζυγό του τα έριξαν στους κατηγορούμενους λογιστές οι οποίοι επέστρεψαν σε βάρος τους τα βέλη.

Αρνήθηκε όχι μόνο πως ήταν ο «αρχηγός» της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται πως είχε συγκροτήσει, αλλά και πως έχει οποιαδήποτε ευθύνη για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, ο Φίλιππος Καμπούρης , απολογούμενος επί περίπου τρεις ώρες στην ανακρίτρια. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και παρουσιαστής υποστήριξε ότι δεν υπάρχει απάτη αλλά μόνο οφειλή στον ΕΦΚΑ. Ισχυρίστηκε μάλιστα πως ο ίδιος δεν γνώριζε τίποτα αφού τα θέματα των ασφαλιστικών εισφορών τα χειρίζονταν οι λογιστές με τους οποίες συνεργαζόταν. «Βασίστηκα στις υποδείξεις τους», φέρεται να είπε.

«Η μη καταβολή των οφειλομένων εισφορών και φόρων δεν ταυτίζεται με την τέλεση απάτης, καθόσον για τη στοιχειοθέτηση του συγκεκριμένου αδικήματος απαιτείται η ύπαρξη συγκεκριμένης απατηλής συμπεριφοράς, η πρόκληση πλάνης σε συγκεκριμένο πρόσωπο. (...) Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιριών, ούτε αποφάσιζα για την καταβολή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεων τους. Τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές, στις υποδείξεις των οποίων βασιζόμουν κατά τη διεκπεραίωση των εγγράφων που μου ζητούνταν να υπογράψω», ανέφερε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Φίλιππος Καμπούρης.

Την ίδια υπερασπιστική τακτική ακολούθησε και η σύζυγός του, στη διάρκειας μίας ώρας απολογία της ενώπιον της ανακρίτριας. Στο απολογητικό της υπόμνημα, αρνήθηκε και αυτή όσα της αποδίδονται περί εικονικών εταιρειών και ασφαλιστικών εταιρειών και ισχυρίστηκε: « Η σχέση μου με τις επιχειρήσεις περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας ,με καθήκοντα γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης ,εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών».

Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι λογιστές, επέστρεψαν τις κατηγορίες που τους επέρριψαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, λέγοντας πως εκείνοι έκαναν απλώς τη δουλειά τους

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«Το λογιστήριο μου, επανειλημμένως, και με ένταση αναζητούσε στοιχεία για να μπορέσει να καταρτίσει τις φορολογικές δηλώσεις όπως τις κινήσεις λογαριασμού και φτάσαμε στο σημείο να «απειλήσουμε» ότι δεν θα υποβάλλουμε τις φορολογικές δηλώσεις εάν δεν μας προσκόμιζαν τα κατάλληλα έγγραφα ήτοι τις κινήσεις λογαριασμών διότι δεν θα μπορούσαμε να υποβάλουμε τις οικονομικές καταστάσεις ούτε κ την φορολογική δήλωση με αναληθή κ ανακριβή στοιχεία», είπε στην απολογία του ο ένας από τους τρεις κατηγορούμενους λογιστές.

Σύμφωνα με τον δεύτερο λογιστή, είχε σταματήσει να συνεργάζεται με τον Φίλιππο Καμπούρη από το 2024 επειδή δεν τον πλήρωνε. «Η μετοχική ή εταιρική σύνθεση των επιχειρήσεων, εμφανής ή αφανής, δεν αποτελούσε αντικείμενο της λογιστικής εντολής που είχα αναλάβει.

Από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι το τηλέφωνο του λογιστικού μου γραφείου μου χρησιμοποιήθηκε για οιαδήποτε επιχειρηματική χρήση των αναφερόμενων στο κατηγορητήριο εταιρειών. Επιπροσθέτως πλήρη απόδειξη κατά την ταπεινή μου άποψη ότι η επαγγελματική-λογιστική συνεργασία μου που είχα με τον κ. Καμπούρη διαταράχθηκε κατά τα έτη 2023 και 2024, όταν, όπως υποστηρίζω, δεν εκπλήρωνε τις μηνιαίες οικονομικές υποχρεώσεις του προς τη λογιστική εταιρεία μου και είχαμε παύσει να τηρούμε τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία των εταιρειών τους.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ανέλαβε τις λογιστικές υποθέσεις του νέου λογιστή και εγώ με email που επάγομαι και προσκομίζω, επέστρεψα στον κ. Καμπούρη και τους συνεργάτες του, όλους τους κωδικούς TAXIS των εταιρειών που είχα την επίβλεψη τους, δεδομένου ότι δεν πλήρωνε το μηναίο κόστος τήρησης των βιβλίων και των στοιχείων των εταιρειών αυτών ανερχόμενο συνολικά σε 1.350 ευρώ.

Πως είναι δυνατόν να είμαι μέλος μιας εγκληματικής οργάνωσης όταν δεν έχω καμία επικοινωνία με τους φερόμενους ως αρχηγούς ή συνεργούς ή μέλη αυτής από το 2024;» φέρεται να υποστήριξε ο λογιστής.

Στην απολογία του ένας από τους «αχυρανθρώπους» του κυκλώματος που ήταν γνωστός στους υπόλοιπους ως ο «κωλοτούμπας», φέρεται να επιμένει πως δεν είχε ιδέα για διοικητικά ή φορολογικά θέματα. «Είχα φιλικές σχέσεις με το Φίλιππο Καμπούρη. Επειδή είχα επαγγελματικά προβλήματα στην αναζήτηση σταθερής δουλειάς και σταθερού μισθού μου πρότεινε να δουλέψω μαζί του σε εταιρείες. Γνώριζα για τις εταιρείες που εργαζόμουν κανονικά έπαιρνα μισθό από αυτές αλλά δεν είχα άλλη γνώση και εμπλοκή για διοικητικά και φορολογικά θέματα».