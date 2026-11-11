Η Δέσποινα Μοιραράκη, μίλησε για την απώλεια του συζύγου της.

Η Δέσποινα Μοιραράκη το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», όπου παραχώρησε μία εφ ‘όλης της ύλης συνέντευξη στη Σίσσυ Χρηστίδου και τους συνεργάτες της.

Η γνωστή επιχειρηματίας, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε με συγκίνηση στην απώλεια του συζύγου της, σημειώνοντας ότι το «Cash or Trash» που παρουσιάζει στάθηκε αφορμή ώστε να διαχειριστεί με έναν τρόπο το πένθος της.

«Με βοήθησε το Cash or Trash, μη λέμε ψέματα. Πλέον νιώθω πολύ ωραία ως γυναίκα. Με όλα αυτά που συνέβησαν με το προσωπικό μου θέμα, που ο αείμνηστος Ναύαρχος έφυγε από τη ζωή μου, όπως αντιλαμβάνεστε, είχαμε… Δύο χρόνια τις αρρώστιας του και μετά… Ήρθε αυτή η καταπληκτική εκπομπή…», εξήγησε αρχικά η Δέσποινα Μοιραράκη.

Η συγκινητική αναφορά της Δέσποινας Μοιραράκη στον σύζυγό της

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η επιχειρηματίας και παρουσιάστρια αναφέρθηκε στον σύζυγό της και την απώλειά του: «Αισθάνομαι αυτή τη στιγμή ότι είμαι ισορροπημένη. Είναι σχεδόν πέντε χρόνια που έχει φύγει ο Γιάννης και άργησα πάρα πολύ να αποδεχτώ αυτή την κατάσταση. Τώρα, μπορώ να πω, από το καλοκαίρι και μετά, αρχίζω και λέω… Το έχω καταλάβει ότι αυτός δεν υπάρχει δίπλα μου, ότι από εδώ και πέρα πρέπει να πορευτώ στη ζωή μου χωρίς τον Γιάννη».

Και σε άλλο σημείο, η Δέσποινα Μοιραράκη, συμπλήρωσε: «Πριν αρνιόμουν, όπως αρνιόμουν και στην ασθένειά του και έλεγα ‘θα ζήσει’. Πήγαινα κάπου και έλεγα ‘α τι ωραία που θα ήταν να ήταν εδώ και ο Γιάννης, μαζί μου’. Τώρα έχω αρχίσει και έχω αποδεχτεί την κατάσταση. Θα τον έχω πάντα στην ψυχή μου, είμαι υπερήφανη και ευγνώμων στο Θεό που έζησα ό,τι έζησα μαζί του, γιατί είχαμε μία καταπληκτική σχέση και ό,τι και αν έρθει αυτό δεν θα φύγει».

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«Είναι ο άνθρωπος που μέχρι τώρα αγάπησα υπερβολικά και ερωτεύτηκα και περάσαμε και πάρα πολύ ωραία. Του άξιζε ό,τι έκανα για εκείνον, αξίζει να τον θυμάμαι. Και τώρα που μιλάω, και που τον έχω χάσει είμαι χαμογελαστή γιατί μου έδωσε μόνο χαρά, αγάπη, ευτυχία, μόνο καλά πράγματα. Θα είμαι μέσα μου για πάντα», σημείωσε ακόμα η επιχειρηματίας.

Κλείνοντας, η Δέσποινα Μοιραράκη, αναφέρθηκε στον τρόπο που πλέον αντιμετωπίζει τη ζωή της: «Είμαι ανοιχτή στις προκλήσεις τις ζωής, γιατί η ζωή είναι όμορφη… Και όπως λέω πάντα: η ζωή είναι δώρο Θεού. Όταν έχεις ζήσει μέσα στα νοσοκομεία και έχεις δει τι γίνεται και πώς βασανίζεται ο κόσμος με τις αρρώστιες, εμείς που είμαστε ζωντανοί πρέπει αυτό να το εκτιμάμε υπερβολικά… Ας χαμογελάμε…».

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