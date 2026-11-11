Πηγές της Νέας Αριστεράς απαντούν στον Γιάνη Βαρουφάκη.

«Η Νέα Αριστερά ως κόμμα από το 2023 εκφράζει ένα διακριτό ρεύμα ιδεών και αξιών μέσα στην κοινωνία, απέναντι στο νεοφιλελευθερισμό, τον ρατσισμό και την αντιμεταναστευτική υστερία, τους εθνικισμούς και τον μιλιταρισμό. Μιλά για όλα τα πολιτικά θέματα, χωρίς να υπολογίζει κάποιο «πολιτικό κόστος». Αγωνίζεται με ολες της τις δυνάμεις σε όλη την Ελλάδα, σε πόλεις, γειτονιές, στη Βουλή, στα εργατικά σωματεία και στα κοινωνικά κινήματα για την ανατροπή της πολιτικής που διευρύνει τις ανισότητες, διαλύει τους εργαζόμενους, πριμοδοτεί τον ρατσισμό», αναφέρουν πηγές από την Πατησίων, με αφορμή δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη για τη Νέα Αριστερά.

«Σε μια εποχή που ο συντηρητισμός επελαύνει και η Ακροδεξιά ενισχύεται είναι ιστορικά αναγκαίο να υπάρχει διάλογος, κοινή δράση και ανασύνθεση της Αριστεράς σε μια ριζοσπαστική κατεύθυνση. Με προγραμματικό διάλογο διακριτών κομμάτων, στον οποίο θα είναι σεβαστή η πολιτική, ιδεολογική και οργανωτική αυτονομία του κάθε σχήματος. Μακριά από λογικές που πληγώνουν το συλλογικό χαρακτήρα των αγώνων και της Αριστεράς», συνεχίζουν οι πηγές από τη Νέα Αριστερά και προσθέτουν: «Μόνο έτσι μπορεί να κερδηθεί η πολιτική, κοινωνική και ιδεολογική μάχη απέναντι στο «μαύρο μέτωπο». Μόνο αν αποφύγουμε ο,τι κάνουν όσοι επικαλούνται την Αριστερά αλλά δεν αμφισβητούν το πρότυπο πολιτικής της Δεξιάς και του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Καταλήγοντας, σημειώνουν: «Οι διαφορετικές αποτιμήσεις του παρελθόντος, είναι υπαρκτές και ως εκ τούτου δεν μπορούν παρά να είναι και σεβαστές από όλους και όλες. Παράλληλα όμως δεν μπορούν να αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα μπροστά στις κρίσιμες μάχες που πρέπει να δοθούν. Οι εκτιμήσεις για το παρελθόν δεν πρέπει να θολώνουν τον στόχο του παρόντος και του μέλλοντος.

Αυτή είναι η ευθύνη που αναλογεί στις δυνάμεις της ριζοσπαστικής Αριστεράς σε αυτή τη συγκυρία».