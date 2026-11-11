Αν πίνετε καφέ συστηματικά, φαίνεται πως δεν επηρεάζετε μόνο τα βακτήρια του εντέρου σας, αλλά και την ίδια τη φυσιολογία του πεπτικού σας συστήματος.

Μπορεί να θεωρείται ένα κάπως αμήχανο θέμα, αλλά είναι μια εμπειρία οικεία στους περισσότερους: εκείνη η πρώτη γουλιά καφέ που θέτει αμέσως το έντερο σε λειτουργία.

Τα νέα επιστημονικά δεδομένα υποδεικνύουν πλέον ότι η καθημερινή κατανάλωση καφέ επηρεάζει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το πεπτικό μας σύστημα.

Ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης ζήτησε από μια ομάδα Δανών εθελοντών να καταπιούν μια μικρή ηλεκτρονική κάψουλα. Καθώς η κάψουλα διέσχιζε τον πεπτικό σωλήνα, κατέγραφε - μεταξύ άλλων - τον χρόνο διέλευσης, τη θερμοκρασία, τα επίπεδα pH και τις συσπάσεις του εντέρου.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε συστηματικούς καταναλωτές καφέ (όσοι έπιναν από ένα έως πέντε φλιτζάνια την ημέρα για περισσότερες από τρεις από τις συνολικά οκτώ ημέρες της μελέτης) και σε εκείνους που έπιναν καφέ σπανιότερα.

Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν καταρχάς ότι ο καφές επηρεάζει τη σύνθεση της μικροβιακής χλωρίδας του εντέρου, όπως είχαν υποδείξει και παλαιότερες μελέτες. Όσοι έπιναν καφέ συστηματικά εμφάνιζαν μεγαλύτερη ποικιλομορφία μικροοργανισμών στο έντερό τους σε σύγκριση με τους περιστασιακούς καταναλωτές.

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«Όμως, το σημαντικότερο ενδεχομένως εύρημα είναι ότι η συστηματική κατανάλωση καφέ φαίνεται να επηρεάζει την ίδια τη φυσιολογία του εντέρου - με άλλα λόγια, τον τρόπο που λειτουργεί το όργανο», εξηγεί η Francesca Bucci, πρώτη συγγραφέας της μελέτης και υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Διατροφής, Αθλητισμού και Επιστημών του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης.

Είναι ήδη ευρέως τεκμηριωμένο ότι η λελογισμένη κατανάλωση καφέ συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων, διαβήτη, κατάθλιψης και διαφόρων μορφών καρκίνου. Ωστόσο, ελάχιστα πράγματα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για το πώς η καθημερινή αυτή συνήθεια σχετίζεται με τις φυσιολογικές συνθήκες στο εσωτερικό του εντέρου.

Ο καφές αυξάνει τις συσπάσεις του εντέρου

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι συστηματικοί καταναλωτές καφέ είχαν σημαντικά χαμηλότερο pH (υψηλότερη οξύτητα) στο λεπτό έντερο σε σύγκριση με όσους έπιναν καφέ σπανιότερα. Παράλληλα, παρατήρησαν ότι η αυξημένη κατανάλωση καφέ συνδεόταν με συχνότερες συσπάσεις στο παχύ έντερο.

Είναι όμως αυτές οι φυσιολογικές διαφορές ωφέλιμες ή επιβλαβείς;

«Οι συσπάσεις του εντέρου συμβάλλουν στη σωστή πέψη, προλαμβάνουν τη δυσκοιλιότητα και διατηρούν τη μυϊκή μάζα του εντέρου σε καλή κατάσταση», σημειώνει η Bucci.

Όσον αφορά το χαμηλότερο pH στο λεπτό έντερο, οι ερευνητές δεν είναι ακόμη σε θέση να προσδιορίσουν αν λειτουργεί θετικά ή αρνητικά για την υγεία. Ωστόσο, το επίπεδο οξύτητας παίζει καθοριστικό ρόλο στη δραστηριότητα των πεπτικών ενζύμων και στη διάσπαση των τροφών.

Παράλληλα, η ερευνητική ομάδα τονίζει ότι η μελέτη παρατήρησης δεν μπορεί να αποδείξει ακλόνητα αν οι διαφορές αυτές οφείλονται αποκλειστικά στον καφέ. Εντούτοις, ο επικεφαλής της μελέτης, αναπληρωτής καθηγητής Henrik Munch Roager, θεωρεί ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως ο καφές διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο.

«Γνωρίζουμε ήδη από άλλες έρευνες ότι ο καφές επηρεάζει μια σειρά από διεργασίες του πεπτικού, όπως την έκκριση οξέων στο στομάχι. Συνεπώς, έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι αυτό που καταγράφουμε δεν είναι σύμπτωση. Άλλωστε, είναι κοινός τόπος ότι πάρα πολλοί άνθρωποι βλέπουν άμεση επίδραση του καφέ στην πέψη τους», αναφέρει ο Roager, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας στο Τμήμα Διατροφής, Αθλητισμού και Επιστημών.

Ανάγκη για περαιτέρω έρευνες

Σύμφωνα με τον Roager, το επόμενο φυσικό βήμα θα είναι μια επεμβατική μελέτη (intervention study), στην οποία οι ερευνητές θα ελέγχουν την ακριβή ποσότητα καφέ που καταναλώνουν οι συμμετέχοντες, συγκρίνοντας τη φυσιολογία του εντέρου σε περιόδους υψηλής κατανάλωσης με περιόδους πλήρους αποχής.

Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι αυτά τα ευρήματα θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση ενός πολύ συχνού προβλήματος.

«Ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων υποφέρει από δυσκοιλιότητα και ακανόνιστες κενώσεις. Αν κατανοήσουμε σε βάθος πώς ο καφές διεγείρει την κινητικότητα και τις συσπάσεις του εντέρου, θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη γνώση για να ενεργοποιήσουμε το πεπτικό σύστημα με φυσικό τρόπο. Αυτό θα ήταν μια εξαιρετικά πολύτιμη εξέλιξη», καταλήγει ο Henrik Munch Roager.

Πηγή: news-medical.net