Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το Institute for Scientific Information on Coffee, οργανισμός που συνδέεται με τη βιομηχανία του καφέ.

Νέα δεδομένα για την επίδραση του καφέ στον οργανισμό φέρνει έρευνα επιστημόνων από την Ιρλανδία, η οποία στρέφει την προσοχή όχι μόνο στην καφεΐνη, αλλά και στα βακτήρια που ζουν στο έντερο. Τα ευρήματα δείχνουν ότι ακόμη και ο καφές χωρίς καφεΐνη μπορεί να έχει σημαντικές επιδράσεις στην υγεία.

Τι έδειξε η έρευνα

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Τζον Κράιαν, επικεφαλής ερευνητής στο APC Microbiome Ireland του University College Cork, και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications.

Στην έρευνα συμμετείχαν 62 άτομα: 31 συστηματικοί καταναλωτές καφέ, οι οποίοι έπιναν καθημερινά τρία έως πέντε φλιτζάνια, και 31 άτομα που δεν έπιναν καθόλου.

Αρχικά, οι τακτικοί καταναλωτές διέκοψαν την κατανάλωση καφέ για δύο εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος υποβλήθηκαν σε ψυχολογικές αξιολογήσεις και έδωσαν δείγματα κοπράνων και ούρων. Στη συνέχεια, ο καφές επανήλθε στη διατροφή τους, χωρίς οι συμμετέχοντες να γνωρίζουν ποιο είδος καφέ λάμβαναν. Οι μισοί κατανάλωναν ντεκαφεϊνέ και οι υπόλοιποι κανονικό.

Οι αλλαγές στο εντερικό μικροβίωμα

Η αποχή από τον καφέ συνδέθηκε με σημαντικές αλλαγές στο προφίλ των μεταβολιτών του εντερικού μικροβιώματος, σε σύγκριση με όσους δεν κατανάλωναν καφέ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, στους συστηματικούς καταναλωτές παρατηρήθηκαν υψηλότερα επίπεδα ορισμένων βακτηρίων, μεταξύ των οποίων και βακτήρια της ομάδας Firmicutes, τα οποία έχουν συσχετιστεί με θετικά συναισθήματα στις γυναίκες.

«Ο καφές είναι κάτι περισσότερο από την καφεΐνη», εξηγεί ο Κράιαν. «Ο καφές μπορεί να τροποποιήσει τη συνολική δραστηριότητα των μικροοργανισμών και τις ουσίες που χρησιμοποιούν για τις μεταβολικές τους διεργασίες», προσθέτει.

Κανονικός καφές ή ντεκαφεϊνέ;

Μετά την επανέναρξη της κατανάλωσης καφέ, και στις δύο ομάδες καταγράφηκε μείωση των επιπέδων στρες, των καταθλιπτικών συμπτωμάτων και της παρορμητικότητας, ανεξάρτητα από το αν ο καφές περιείχε καφεΐνη ή όχι.

Ωστόσο, καταγράφηκαν και διαφορετικές επιδράσεις. Στην ομάδα που κατανάλωνε ντεκαφεϊνέ παρατηρήθηκε βελτίωση στη μάθηση και τη μνήμη, γεγονός που υποδηλώνει ότι άλλες ουσίες του καφέ, όπως οι πολυφαινόλες, ενδέχεται να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.

Αντίθετα, ο κανονικός καφές συνδέθηκε με μειωμένο άγχος και βελτιωμένη εγρήγορση και προσοχή. Η καφεΐνη συσχετίστηκε επίσης με χαμηλότερο κίνδυνο φλεγμονής.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα

«Ο καφές, είτε με καφεΐνη είτε χωρίς, μπορεί να επηρεάσει την υγεία με διαφορετικούς αλλά συμπληρωματικούς τρόπους», είναι το συμπέρασμα του καθηγητή Κράιαν.

Για όσους έχουν επιλέξει τον ντεκαφεϊνέ, προκειμένου να περιορίσουν τις επιπτώσεις της καφεΐνης στον ύπνο ή την αρτηριακή πίεση, τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Δείχνουν ότι ακόμη και ο καφές χωρίς καφεΐνη ενδέχεται να προσφέρει οφέλη πέρα από την απόλαυση της γεύσης του.

Οι ερευνητές, ωστόσο, επισημαίνουν ότι η μελέτη είχε περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων και εξέτασε κυρίως βραχυπρόθεσμες μεταβολές και συσχετίσεις. Επιπλέον, χρηματοδοτήθηκε από το Institute for Scientific Information on Coffee, οργανισμός που συνδέεται με τη βιομηχανία του καφέ.

Τα αποτελέσματα δεν σημαίνουν ότι όσο περισσότερο καφέ πίνει κανείς τόσο το καλύτερο. Άτομα με ευαισθησία στην καφεΐνη, έγκυες γυναίκες και όσοι αντιμετωπίζουν καρδιολογικά προβλήματα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους σχετικά με την κατανάλωσή του.

Με πληροφορίες από thecoolist.com