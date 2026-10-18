Οι αυξημένες τιμές στέλνουν τους καταναλωτές στην κουζίνα του σπιτιού τους.

Για πολλούς, ο καφές είναι κάτι παραπάνω από ένα ρόφημα, ωστόσο η αύξηση στην τιμή του οδηγεί σε αλλαγές συνήθειας.

Σύμφωνα με το Mega, ένα freddo espresso σε πακέτο κοστίζει κατά μέσο όρο 2,50 ευρώ, ενώ η τιμή του freddo cappuccino ανέρχεται στα 2,80 ευρώ. Έτσι, ακόμη και η καθημερινή συνήθεια του καφέ αποτελεί πλέον μία αισθητή δαπάνη για τους καταναλωτές.

Την ίδια ώρα, οι επαγγελματίες του χώρου κάνουν λόγο για αυξημένο κόστος λειτουργίας και οικονομικές πιέσεις που δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την καθημερινότητά τους.

Μπροστά στις αυξημένες τιμές, όλο και περισσότεροι καταναλωτές σκέφτονται να περιορίσουν τους καφέδες απ’ έξω, επιλέγοντας να τους φτιάχνουν στο σπίτι, σε μία προσπάθεια να εξοικονομήσουν χρήματα.

Ωστόσο, υπάρχουν κι εκείνοι που λένε: «Απαράδεκτες τιμές αλλά δεν κόβεται».

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Οι ανατιμήσεις αλλάζουν τις συνήθειες των καταναλωτών, που περιορίζουν ακόμη και τις μικρές τους χαρές, ενώ οι επαγγελματίες δίνουν τη δική τους μάχη με το αυξημένο κόστος.

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