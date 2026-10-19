Η πρώτη ατομική φωτογράφιση του GNTM 7, είναι γεγονός!

Στο προηγούμενο επεισόδιο του GNTM 7, οι διαγωνιζόμενοι φωτογραφήθηκαν για μία ακόμη φορά σε ζευγάρια, με την δοκιμασία να οδηγεί σε ακόμη μία διπλή αποχώρηση.

Η Αναστέζια και ο Γιώργος κατάφεραν να κερδίσουν το ενδιαφέρον των κριτών κερδίζοντας την καλύτερη λήψη, έπαθλο 1.000 ευρώ και ασυλία για την επόμενη φωτογράφιση.

Αντίθετα, η Μαρινέλα και ο Chris δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της δοκιμασίας και αποχώρησαν από τον διαγωνισμό.

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Σήμερα, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, τα 18 μοντέλα καλούνται να φωτογραφηθούν μέσα σε ένα ιδιαίτερο σετ με τις γούνες και τα μαγιό να πρωταγωνιστούν.

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GNTM 7: Μάχη για μία γούνα και ένα μαγιό

Οι διαγωνιζόμενοι, βρέθηκαν σε μία παραλία της Εύβοιας, εκεί όπου τους υποδέχθηκαν ο Λάκης Γαβαλάς και η Ζενεβιέβ Μαζαρί, καθώς και οι ειδικοί που επιμελήθηκαν το χτένισμά τους.

Το ζητούμενο της σημερινής δοκιμασίας είναι τα μοντέλα να αποδώσουν σε μια μόλις λήψη την πολυτέλεια, τον σνομπισμό και την αυταρέσκεια.

Οι εκπλήξεις ωστόσο, δεν σταματούν εδώ, καθώς τα μοντέλα κλίθηκαν να αναλάβουν το ρόλο του creative director και να επιμεληθούν το styling και το σκηνικό τους!

Κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να συμβεί χωρίς εντάσεις.

Οι μπηχτές, οι αστοχίες και επιλογές των μοντέλων ήρθαν στο προσκήνιο, ενώ, με ορισμένους από αυτούς να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για το ντύσιμό τους.

Η Άννα μάλιστα, ήταν η παίκτρια που σκόνταψε και έπεσε στην άμμο στον αγώνα της να φτάσει άμεσα στον πάγκο με τα ρούχα και τα μαγιό.

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