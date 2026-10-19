Στα «κόκκινα» η Ζενεβιέβ.

Στην παραλία με φόντο τη θάλασσα βρέθηκαν απόψε, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, τα 18 μοντέλα του GNTM 7 με τη συγκεκριμένη τοποθεσία να αποτελεί το σετ της σημερινής φωτογράφισης.

Για πρώτη φορά οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να ποζάρουν μόνοι τους, αφού πρώτα επιμεληθούν οι ίδιοι το styling και το σκηνικό τους!

Βασικό ζητούμενο της δοκιμασίας είναι να αποδώσουν την πολυτέλεια, τον σνομπισμό και την αυταρέσκεια.

Στην πρώτη τους ατομική φωτογράφιση στο πλευρό τους βρίσκονται η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο Λάκης Γαβαλάς.

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GNTM 7: Η προσπάθεια της Σταυρούλας

Η προσπάθεια της Σταυρούλας Χ. ήταν μία από εκείνες που προβλημάτισαν τους δύο κριτές, με τη Ζενεβιέβ να δείχνει φανερά τον εκνευρισμό της με την συνεχή χρήση του τηλεφώνου που υπήρχε ως prop στο σετ.

Η Σταυρούλα από την πλευρά της, έδειχνε να μην απολαμβάνει ιδιαίτερα τη διαδικασία, καθώς δεν κατάφερε να κερδίσει ιδιαίτερα θετικά σχόλια από τον φωτογράφου κα τους δύο κριτές.

Η ίδια, έδειχνε απογοητευμένη από την προσπάθειά της, δηλώνοντας μεταξύ άλλων: «Δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει… Είμαι οκ. δεν μπορώ να γίνω πάρα πολύ χάλια φωτογραφικά και σαν μοντέλο, αλλά δεν έχω δείξει ακόμη τι είμαι, αλήθεια. Επίσης, με έχουν ως ένα πολύ μεγάλο μοντέλο και με καριέρα και νιώθω ότι πρέπει να αποδείξω. Νιώθω ότι τους απογοητεύω κιόλας…».

{https://www.youtube.com/watch?v=hbdDgZ5A19g&list=PLCg0cLoEdHTzYyrycg4xbJEzdt5Ww3EYr&index=2}