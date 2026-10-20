«Εγώ τον βρήκα», έγραψε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Μία ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση έκανε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, προχωρώντας σε μία όμορφη εξομολόγηση για τον σύντροφό της.

Στη φωτογραφία που επέλεξε να δημοσιεύσει, η γνωστή αθλητικογράφος ποζάρει χαμογελαστή και με κλειστά μάτια στο πλευρό του Γρηγόρη Μόργκαν, ο οποίος της χαρίζει ένα τρυφερό φιλί στο μέτωπο, σε ένα στιγμιότυπο που αποπνέει την τρυφερότητα και την αγάπη.

«Εγώ τον βρήκα. Και στην αγκαλιά του νιώθω όλα όσα εύχομαι και για εσάς!», έγραψε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στη λεζάντα της δημοσίευσή της, εκφράζοντας με λίγα λόγια τα συναισθήματά της για τον άνθρωπο που βρίσκεται στο πλευρό της, στέλνοντας παράλληλα το δικό της μήνυμα στους διαδικτυακούς της φίλους.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου τον Σεπτέμβριου του 2024 και σχεδόν έναν χρόνο αργότερα υποδέχθηκαν στη ζωή τους τον γιο τους, Ιάσονα – Παναγιώτη.

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