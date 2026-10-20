Το πλεονέκτημα που αλλάζει τα δεδομένα.

Με ανατροπές ξεκίνησε το σημερινό επεισόδιο του GNTM 7, καθώς το πλεονέκτημα που είχε να διαχειριστεί ο Jean, ο νικητής της προηγούμενης δοκιμασίας, έφερε τα πάνω κάτω και ανέτρεψε τα δεδομένα.

Για πρώτη φορά, τα μοντέλα του φετινού διαγωνισμού κλίθηκαν να χωριστούς σε ομάδες γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η κάθε προσπάθεια θα επηρεάσει άμεσα την άλλη.

Όλα θα κριθούν στο πλατό αποχώρησης.

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Στο χθεσινό επεισόδιο του GNTM 7 πραγματοποιήθηκε η πρώτη ατομική φωτογράφιση του διαγωνισμού και την καλύτερη λήψη πέτυχε ο Jean Maro, κερδίζοντας το έπαθλο των 1.000 ευρώ και την ασυλία.

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Ο Νικόδημος Νοβάκοβιτς δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της δοκιμασίας και αποχώρησε οριστικά.

GNTM 7: Το σκηνικό της σημερινής φωτογράφισης και το «τρελό» πλεονέκτημα

Απόψε, για πρώτη φορά τα μοντέλα θα φωτογραφηθούν το βράδυ σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό, μέσα σε μία μάντρα αυτοκινήτων.

Πριν από όλα όμως, ο Jean εκμεταλλεύτηκε ένα από τα πιο ανατρεπτικά πλεονεκτήματα του διαγωνισμού.

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Το μοντέλο, ως νικητής, κλίθηκε να διαλέξει δύο ακόμη πρόσωπα, οι οποίοι μαζί με εκείνον θα αναλάβουν την αρχηγία μίας ομάδας.

Παράλληλα, ο Jean μπορούσε να αποφασίσει πρώτος στο σετ στο οποίο θα ποζάρει η κάθε ομάδα.

Η ομάδα που θα φέρει συνολικά το καλύτερο αποτέλεσμα στο πλατό κερδίζει την ασυλία.

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Σήμερα, τα μοντέλα ποζάρουν με φόντο την μάντρα αυτοκινήτων σε μεγάλο ύψος και σκοπός τους είναι να αποτυπώσουν στις λήψεις τους τον θρίαμβο, τον δυναμισμό και την κυριαρχία.