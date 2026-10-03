Παράσταση στη Ριέκα για την ομάδα του Τόμας Τούχελ.

Σε μία ποδοσφαιρική παράσταση άνευ προηγουμένου, με 4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, η Αγγλία πέρασε ένα από τα πιο παραγωγικά βράδια στην Ιστορία της. Διέσυραν την «Χρβάτσκα» στη Ριέκα με 7-0 (η πιο βαριά ήττα στα χρονικά της εθνικής) και με την 2η νίκη τους σε τρία ματς στον 3ο όμιλο της Leage A «έπιασαν» προσωρινά στην κορυφή την Ισπανία (η «ρόχα» υποδέχεται στις 21:45 την Τσεχία με στόχο το 3/3).

Το τελικό σκορ μαρτυρά τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων στη σημερινή αναμέτρηση. Το συγκρότημα του Τόμας Τούχελ έκανε "πάρτι" στον αγωνιστικό χώρο κι ό,τι ώρα ήθελε σκόραρε. Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ με δύο ασίστ κι ένα γκολ, ο Χάρι Κέιν με 2 γκολ (89 τέρματα με το εθνικό συγκρότημα) και ασίστ, αλλά και Σάκα με 2 γκολ «χόρευαν» στην κροατική άμυνα.

Οι Κροάτες του Σλάβεν Μπίλιτς μετά την «τεσσάρα» από την Ισπανία (4-1) γνώρισαν μία αδιανόητη συντριβή μέσα στο «σπίτι» τους και σαφώς η μετά-Ντάλιτς εποχή δεν εξελίσσεται καθόλου μα καθόλου καλά για την εθνική ομάδα. Σε τέτοιο βαθμό που τίποτα δεν θα πρέπει ν' αποκλειστεί, ακόμη και για το μέλλον του Σλάβεν Μπίλιτς.