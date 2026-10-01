Η ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών προειδοποιεί για την πρόσβαση σε κάμερες, μικρόφωνα και δεδομένα GPS, ενώ στη Βρετανία υπάρχει ανησυχία για τα κινέζικα αυτοκίνητα.

Τα σύγχρονα αυτοκίνητα διαθέτουν ολοένα και περισσότερο «έξυπνες» λειτουργίες, όπως κάμερες, μικρόφωνα, GPS, οθόνες και σύνδεση στο διαδίκτυο, διευκολύνοντας σημαντικά τόσο τον οδηγό όσο και τους επιβάτες στην καθημερινότητα. Ωστόσο, η τεχνολογία αυτή ελοχεύει κινδύνους για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των οδηγών.

Η ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών και ασφαλείας (AVID) προειδοποίησε ότι ορισμένα από τα συστήματα των συγχρόνων οχημάτων μπορούν, υπό προϋποθέσεις να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση ανθρώπων και τη συλλογή ευαίσθητων πληροφοριών.

Η AVID δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένη χώρα, ωστόσο η προειδοποίηση έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι ανησυχίες στη Βρετανία για την ταχεία άνοδο των κινεζικών αυτοκινήτων στην αγορά.

Μικρόφωνα και κάμερες μπορούν να ενεργοποιηθούν από απόσταση

Σύμφωνα με την AIVD, τα σύγχρονα αυτοκίνητα συλλέγουν μεγάλο όγκο δεδομένων όχι μόνο για το ίδιο το όχημα και τον οδηγό, αλλά και για τους επιβάτες, τις συσκευές που συνδέονται με το αυτοκίνητο και το περιβάλλον γύρω από αυτό. Σε ορισμένα οχήματα υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα απομακρυσμένης ενεργοποίησης μικροφώνων και καμερών.

Αυτό σημαίνει ότι ένας κακόβουλος παράγοντας θα μπορούσε να καταγράψει συνομιλίες ή εικόνες μέσα και γύρω από το αυτοκίνητο. Για τον λόγο αυτό, η AIVD συμβουλεύει τους οδηγούς να αποφεύγουν εμπιστευτικές συζητήσεις μέσα ή κοντά σε οχήματα και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούν αυτοκίνητα με εξωτερικές κάμερες σε ευαίσθητες τοποθεσίες.

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Κίνδυνος και μέσω κινητών τηλεφώνων

Η απειλή δεν περιορίζεται στις κάμερες και τα μικρόφωνα. Η σύνδεση ενός κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής με το αυτοκίνητο μέσω Bluetooth, Wi-Fi ή ακόμη και συστημάτων φόρτισης μπορεί να δημιουργήσει έναν ακόμη δρόμο πρόσβασης σε δεδομένα.

Η ολλανδική υπηρεσία προειδοποιεί ότι, σε περίπτωση κακόβουλης πρόσβασης στο σύστημα του οχήματος, θα μπορούσαν να αντληθούν πληροφορίες από συνδεδεμένες συσκευές. Παράλληλα, GPS, συστήματα πλοήγησης και μονάδες τηλεματικής μπορούν να καταγράφουν πληροφορίες για τις διαδρομές και τις τοποθεσίες στις οποίες κινείται ένα όχημα.

Στο επίκεντρο τα κινεζικά αυτοκίνητα στη Βρετανία

Η προειδοποίηση της AIVD έρχεται την ώρα που τα κινεζικά αυτοκίνητα κερδίζουν σημαντικό έδαφος στη βρετανική αγορά. Σύμφωνα με την Ένωση Κατασκευαστών και Εμπόρων Αυτοκινήτων της Βρετανίας (SMMT), οι κινεζικές μάρκες αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το 15% των νέων αυτοκινήτων που ταξινομούνται στη χώρα.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 ταξινομήθηκαν σχεδόν 175.000 αυτοκίνητα κινεζικής ιδιοκτησίας, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025. Μάρκες όπως οι MG, BYD και Jaecoo έχουν καταγράψει σημαντική άνοδο, κυρίως χάρη στις ανταγωνιστικές τιμές και τον πλούσιο τεχνολογικό εξοπλισμό τους.

Ανησυχία για την εθνική ασφάλεια

Οι ανησυχίες στη Βρετανία έχουν επεκταθεί και στον τομέα της εθνικής ασφάλειας.Βρετανοί βουλευτές έχουν εκφράσει προβληματισμό σχετικά με την κινεζική νομοθεσία για τις υπηρεσίες πληροφοριών και τις υποχρεώσεις των εταιρειών απέναντι στο κράτος.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας έχει αναφέρει ότι συνεργάζεται με άλλες κρατικές υπηρεσίες για να αξιολογήσει και να περιορίσει πιθανούς κινδύνους ασφαλείας που σχετίζονται με τα οχήματα. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, το υπουργείο έχει επίσης απαγορεύσει αυτοκίνητα με κινεζικά εξαρτήματα σε ορισμένες ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Το θέμα έρχεται παράλληλα με μια νέα δημόσια προειδοποίηση της βρετανικής υπηρεσίας αντικατασκοπείας MI5 προς τα πανεπιστήμια της χώρας. Η MI5 κάλεσε τα βρετανικά πανεπιστήμια να σταματήσουν τη συνεργασία με το China General Technology Research Institute, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο ίδρυμα χρησιμοποιείται από το Πεκίνο για τη χρηματοδότηση έρευνας και την απόκτηση τεχνογνωσίας σε προηγμένα τεχνολογικά προγράμματα.

Με πληροφορίες του Guardian