Η Τροχαία Αττικής προχώρησε στη βεβαίωση παραβάσεων για αλκόολ, επικίνδυνη οδήγηση, χρήση κινητού και μη χρήση κράνους.

Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 487 τραυματίστηκαν (10 σοβαρά, 477 ελαφρά) σε 415 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, που σημειώθηκαν τον Σεπτέμβριο, στην περιοχή της Αττικής.

Σύμφωνα με την Διεύθυνση Τροχαία Αττικής, τα κυριότερα αίτια των τροχαίων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, βεβαιώθηκαν 32.163 παραβάσεις, από τις οποίες 234 σε βαθμό πλημμελήματος.

Οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν