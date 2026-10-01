Επειδή η Nivea είναι πολύ ενυδατική και χαρίζει μοναδική αίσθηση ανακούφισης λανθασμένα έχει επικρατήσει η θεωρία ότι «επιδιορθώνει» το έγκαυμα που έχει προκαλέσει ο ήλιος.

Η κρέμα Nivea στο παραδοσιακό μπλε βαζάκι της έχει βρεθεί κάποια στιγμή στο σπίτι σχεδόν όλων. Δεν έχει σημασία η ηλικία ή η γενιά, καθώς είναι από εκείνα τα προϊόντα που περνούν από μητέρες σε κόρες σχεδόν χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Πολλοί έχουμε μεγαλώσει και την βλέπαμε πάντα στο μπάνιο ή την παίρναμε μαζί μας στο νεσεσέρ των ταξιδιών και, όταν έρχεται το καλοκαίρι, εμφανίζεται ξανά ως ένα βασικό προϊόν που δεν αποτυγχάνει ποτέ, αν και τελευταία φαίνεται πως πολλοί άνθρωποι καταφεύγουν σε αυτήν για να την εφαρμόσουν σαν κρέμα για μετά την ηλιοθεραπεία, κάτι για το οποίο θέλησε να προειδοποιήσει ένας φαρμακοποιός.

Είναι αλήθεια ότι εδώ και χρόνια αυτή η κρέμα χρησιμοποιείται για τα πάντα. Από την ενυδάτωση της επιδερμίδας, για τα ξηρά χέρια, για τα πόδια, τις ερεθισμένες περιοχές, σαν γαλάκτωμα σώματος μετά τον ήλιο, ακόμη και σαν αντηλιακή κρέμα. Ωστόσο, οι ειδικοί εδώ και αρκετό καιρό διευκρινίζουν αυτή την αντίληψη. Ο Βιθέντε Καλντούτς, φαρμακοποιός και διευθύνων σύμβουλος των Laboratorios Calduch, το τονίζει ξεκάθαρα. «Η Nivea στο μπλε βαζάκι δεν πρέπει να θεωρείται ειδική επανορθωτική θεραπεία για τα ηλιακά εγκαύματα». Δηλαδή, μπορεί να έχει τη χρησιμότητά της, αλλά δεν είναι αυτή που πολλοί άνθρωποι πιστεύουν.

Τι λέει ο φαρμακοποιός για την κρέμα Nivea

Η σύγχυση δεν προκύπτει χωρίς λόγο. Η εν λόγω κρέμα είναι πολύ ενυδατική και επειδή αυτή η αίσθηση ανακούφισης που αφήνει στην επιδερμίδα μετά την εφαρμογή της είναι τεράστια οδηγεί στην πεποίθηση ότι επίσης «επιδιορθώνει» αυτό που έχει προκαλέσει ο ήλιος. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι.

Όπως εξηγεί ο Καλντούτς, η σύνθεσή της είναι σχεδιασμένη για να διατηρεί την ενυδάτωση της επιδερμίδας. «Η σύνθεση της Nivea περιλαμβάνει έναν συνδυασμό μαλακτικών, ενυδατικών και αποφρακτικών παραγόντων που συμβάλλουν στη διατήρηση της ενυδάτωσης του δέρματος μετά την έκθεση στον ήλιο», αναφέρει.

Με άλλα, πιο απλά λόγια, αυτή η κρέμα βοηθά ώστε η επιδερμίδα να μην ξηραίνεται τόσο μετά την παραμονή στον ήλιο. Συστατικά όπως η γλυκερίνη ευνοούν τη συγκράτηση του νερού από την επιδερμίδα και άλλα, πιο λιπαρά συστατικά βοηθούν στη δημιουργία ενός είδους φραγμού που εμποδίζει αυτή την ενυδάτωση να χαθεί γρήγορα. Αυτό εξηγεί γιατί πολλοί άνθρωποι αισθάνονται την επιδερμίδα τους πιο απαλή ή πιο άνετη μετά την εφαρμογή της. Λειτουργεί, ναι, αλλά μόνο επειδή είναι μια αρκετά ισχυρή ενυδατική κρέμα.

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Το πρόβλημα εμφανίζεται όταν γίνεται ένα βήμα παραπέρα και θεωρείται ότι χρησιμεύει επίσης για την αντιμετώπιση ενός εγκαύματος. Εκεί ο φαρμακοποιός είναι ξεκάθαρος. «Δεν περιέχει συστατικά ειδικά σχεδιασμένα για την αντιμετώπιση του ηλιακού κοκκινίσματος ή της βλάβης που προκαλείται από την υπεριώδη ακτινοβολία», προειδοποιεί.

Γιατί δεν είναι κρέμα για τα ηλιακά εγκαύματα

Όταν το δέρμα καίγεται από τον ήλιο, αυτό που συμβαίνει ξεπερνά την απλή ξηρότητα. Υπάρχει φλεγμονή, ερυθρότητα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και πόνος ή απολέπιση. Πρόκειται για μια αντίδραση του οργανισμού απέναντι στην υπερβολική ακτινοβολία.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό που επιδιώκεται δεν είναι μόνο η ενυδάτωση, αλλά η καταπράυνση της επιδερμίδας και η βοήθεια ώστε να αποκατασταθεί. Γι’ αυτό υπάρχουν συγκεκριμένα προϊόντα, όπως τα aftersun ή ορισμένες κρέμες που έχουν σχεδιαστεί για τέτοιου είδους καταστάσεις και περιλαμβάνουν καταπραϋντικά ή αναγεννητικά συστατικά. Εδώ είναι που η κρέμα Nivea στο μπλε κουτάκι δεν επαρκεί, καθώς μπορεί να ανακουφίσει την αίσθηση τραβήγματος, αλλά δεν δρα πάνω στο βασικό πρόβλημα. Και αυτό εξακολουθεί να προκαλεί σύγχυση, κυρίως επειδή εδώ και χρόνια χρησιμοποιείται σαν να ήταν λύση για τα πάντα.

Επιπλέον, υπάρχει άλλη μία λεπτομέρεια που συχνά παραβλέπεται. Όχι μόνο δεν χρησιμεύει για την αντιμετώπιση εγκαυμάτων, αλλά επίσης δεν προστατεύει από τον ήλιο. Δηλαδή, η εφαρμογή της πριν από την έκθεση στον ήλιο δεν εμποδίζει τη βλάβη που προκαλεί η ακτινοβολία.

Τι συνιστούν οι ειδικοί για την έκθεση στον ήλιο

Σε αυτό το σημείο, οι ειδικοί συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό. Για την προστασία της επιδερμίδας κατά την έκθεση στον ήλιο πρέπει να χρησιμοποιούνται φωτοπροστατευτικά προϊόντα και όχι ενυδατικές κρέμες.

«Οι κατάλληλες κρέμες για την έκθεση στον ήλιο είναι εκείνες που περιλαμβάνουν αντηλιακά φίλτρα ικανά να απορροφούν, να αντανακλούν ή να διαχέουν την υπεριώδη ακτινοβολία», εξηγεί ο Καλντούτς. Τα προϊόντα αυτά είναι ειδικά σχεδιασμένα γι’ αυτόν τον σκοπό. Δρουν απέναντι στις ακτίνες UVA και UVB και μειώνουν τον κίνδυνο εγκαυμάτων, ενώ παράλληλα βοηθούν στην πρόληψη της πρόωρης γήρανσης της επιδερμίδας σύμφωνα με το okdiario.com.

Ωστόσο, δεν αρκεί να έχουμε ένα καλό αντηλιακό. Πρέπει επίσης να το χρησιμοποιούμε σωστά, και εκεί είναι που πολλοί άνθρωποι κάνουν λάθος. Το συνιστώμενο είναι να το εφαρμόζουμε πριν βγούμε στον ήλιο και να επαναλαμβάνουμε την εφαρμογή κάθε τόσο, ιδιαίτερα μετά το μπάνιο ή την εφίδρωση.

Και εδώ μπαίνει στο προσκήνιο μια σημαντική επισήμανση που επαναλαμβάνουν όλο και περισσότερο οι ειδικοί. Το αντηλιακό δεν είναι μόνο για την παραλία. Είναι απαραίτητο και στην καθημερινότητα, ακόμη και όταν έχει συννεφιά, επειδή η ακτινοβολία εξακολουθεί να υπάρχει.

Τελικά, η κρέμα Nivea στο μπλε βαζάκι δεν έχει τίποτα κακό. Παραμένει χρήσιμη και εξακολουθεί να λειτουργεί καλά ως ενυδατική, που είναι και ο σκοπός για τον οποίο άλλωστε έχει σχεδιαστεί. Αλλά καλό είναι να έχουμε ξεκάθαρο στο μυαλό μας μέχρι πού φτάνει η δράση της. Μπορεί να βοηθήσει μετά τον ήλιο, ναι, επειδή αφήνει την επιδερμίδα πιο άνετη και λιγότερο ξηρή. Αλλά δεν είναι αντηλιακό ούτε θεραπεία για τα εγκαύματα. Και η κατανόηση αυτής της διαφοράς, όσο βασική κι αν φαίνεται, είναι αυτή που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο φροντίζουμε την επιδερμίδα μας το καλοκαίρι.