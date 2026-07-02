Η απλή αλλά ενυδατική φόρμουλα που την κατατάσσει στην κορυφή των καταλανωτών.

Σε μια εποχή όπου η αγορά για την περιποίηση του δέρματος κατακλύζεται από προϊόντα με προηγμένα ενεργά συστατικά και σύνθετες συνθέσεις, η Nivea Crème εξακολουθεί να διατηρεί τη θέση της ως μία από τις πιο διαχρονικές επιλογές ενυδάτωσης. Περισσότερο από 100 χρόνια μετά την πρώτη της κυκλοφορία, η εμβληματική κρέμα στο χαρακτηριστικό μπλε μεταλλικό κουτί συνεχίζει να κερδίζει την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων καταναλωτών σε όλο τον κόσμο.

Ένα προϊόν με ιστορία άνω του ενός αιώνα

Η ιστορία της ξεκινά στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γερμανία, όταν η ανάπτυξη ενός καινοτόμου γαλακτωματοποιητή επέτρεψε τη σταθερή ανάμειξη λαδιού και νερού. Η ανακάλυψη αυτή αξιοποιήθηκε για τη δημιουργία μιας κρέμας με πλούσια υφή, η οποία πήρε το όνομα «Nivea», εμπνευσμένο από τη λατινική λέξη που παραπέμπει στο χιόνι, εξαιτίας του λευκού της χρώματος.



Η απλή σύνθεση προσφέρει αποτελεσματική προστασία

Παρά την εξέλιξη της βιομηχανίας καλλυντικών και την εμφάνιση νέων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, η κλασική φόρμουλα εξακολουθεί να ξεχωρίζει χάρη στην απλότητά της. Με περιορισμένο αριθμό συστατικών και βασικούς ενυδατικούς παράγοντες, όπως η γλυκερίνη, προσφέρει αποτελεσματική προστασία απέναντι στην ξηρότητα και την αφυδάτωση της επιδερμίδας, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες.

Η πυκνή υφή της μπορεί αρχικά να φαίνεται βαριά, ωστόσο απλώνεται εύκολα όταν ζεσταθεί ανάμεσα στις παλάμες και απορροφάται χωρίς να αφήνει έντονη λιπαρότητα. Για πολλούς χρήστες αποτελεί μια αξιόπιστη λύση όταν το δέρμα εμφανίζει ερεθισμούς, ξηρά σημεία ή αίσθηση τραβήγματος λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών.

Μία κρέμα για όλη την οικογένεια

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που διατηρεί τη δημοτικότητά της είναι η πολυχρηστικότητα. Η ίδια κρέμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στο πρόσωπο όσο και στο σώμα, ενώ είναι κατάλληλη για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και τύπους επιδερμίδας, ακόμη και για ευαίσθητες επιδερμίδες. Δεν είναι τυχαίο ότι συχνά αποτελεί σταθερό προϊόν στα οικογενειακά ντουλάπια μπάνιου, καθώς χρησιμοποιείται από όλα τα μέλη της οικογένειας.

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Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί επίσης η προσιτή τιμή της. Σε σύγκριση με πολλές σύγχρονες ενυδατικές κρέμες, η Nivea Crème προσφέρει μια οικονομική επιλογή χωρίς συμβιβασμούς στην αποτελεσματικότητα, γεγονός που εξηγεί γιατί εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στα προϊόντα με τις υψηλότερες πωλήσεις της εταιρείας.

Αν και το χαρακτηριστικό μπλε μεταλλικό κουτί αποτελεί πλέον κομμάτι της ιστορίας της μάρκας, η κρέμα διατίθεται και σε σωληνάριο για μεγαλύτερη ευκολία στη μεταφορά και την καθημερινή χρήση.

Η επιτυχία της Nivea Crème αποδεικνύει ότι, παρά τις συνεχείς καινοτομίες στην περιποίηση της επιδερμίδας, ένα προϊόν με απλή σύνθεση, αξιόπιστη απόδοση και προσιτό κόστος μπορεί να παραμένει επίκαιρο για περισσότερο από έναν αιώνα.

Πηγή: marieclaire