«Τρεις δακτύλιοι, ένα ερώτημα» - Η ατομική έκθεση «Here.» του Σταύρου Χαμπάκη ζωντανεύει στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων

Ο φωτογράφος Σταύρος Χαμπάκης παρουσιάζει την ατομική του έκθεση «Here.» στο πλαίσιο της Hotel Experience 2026, στους ιστορικούς Παλιούς Φούρνους της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, στο Γκάζι. Μια σειρά έργων που συνοψίζει δύο δεκαετίες δουλειάς σε ξενοδοχεία και προορισμούς τριών ηπείρων, και εξερευνά τη σχέση ανάμεσα στον χώρο της φιλοξενίας και τον τόπο που τον περιβάλλει, θέτοντας ένα ερώτημα που αφορά κάθε ταξιδιώτη: πού βρίσκομαι πραγματικά;

Η έκθεση απαντά στο φετινό βιωματικό θέμα της Hotel Experience, τον λαβύρινθο, με έναν δικό της, αντίστροφο λαβύρινθο. Εκεί όπου η σκηνογραφία της διοργάνωσης παίζει με επιλογές, αδιέξοδα και αποπροσανατολισμό, το «Here.» προσφέρει μία και μόνη διαδρομή, που οδηγεί αναπόφευκτα προς το κέντρο: από το ερώτημα στην απάντηση, από την περιπλάνηση στον προσανατολισμό.

Στήνεται ως εγκατάσταση μέσα στο βιομηχανικό κέλυφος των Φούρνων, όπου η πέτρα, το σίδερο και η μνήμη του παλιού εργοστασίου φωταερίου γίνονται μέρος του έργου. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026.

Τρεις δακτύλιοι, ένα ερώτημα

Το «Here.» δεν είναι μια έκθεση που περπατάς δίπλα της. Είναι μια έκθεση που περπατάς μέσα της. Τρεις φωτεινοί δακτύλιοι, ο ένας μέσα στον άλλον, κρύβουν μια διαδρομή που ο επισκέπτης πρέπει να ανακαλύψει μόνος του. Κάθε βήμα τον φέρνει πιο κοντά στην απάντηση.

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Εξωτερικός δακτύλιος — «Where am I?»

Η γλώσσα της σύγχρονης πολυτέλειας, όπως τη βλέπουμε παντού: το άψογο κρεβάτι, το lobby, η πισίνα, ο διάδρομος, το design, η λεπτομέρεια. Εικόνες όμορφες και σαγηνευτικές, που όμως θα μπορούσαν να ανήκουν σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο, σε οποιαδήποτε χώρα. Ο επισκέπτης αναρωτιέται: πού βρίσκομαι;

Μεσαίος δακτύλιος — «Almost there.»

Ο κατασκευασμένος χώρος παραχωρεί τη θέση του στη φύση: η θάλασσα, το βουνό, η έρημος, ένα δέντρο, το φως, η πέτρα, μια ματιά από ψηλά. Κανένα τοπόσημο, κανένα όνομα. Ο τόπος αρχίζει να υποψιάζεται, αλλά δεν αποκαλύπτεται ακόμη.

Κέντρο — «Here.»

Η μάσκα της ξενοδοχειακής εικόνας πέφτει και ο τόπος εμφανίζεται ολόκληρος: η καλντέρα, το Τόκιο, η έρημος της Σαουδικής Αραβίας, η Αθήνα. Και μαζί του, οι άνθρωποι που του δίνουν ζωή: ο σεφ και ο ψαράς που του φέρνει το ψάρι, η καμαριέρα και ο αγρότης. Ένα πρόσωπο, ένα χέρι που δουλεύει, μια χειρονομία. Άνθρωποι της φιλοξενίας και άνθρωποι του τόπου, χωρίς διάκριση, γιατί στο τέλος είναι ένας κόσμος.

Και στην έξοδο, η διαδρομή αντιστρέφεται. Ο επισκέπτης ξαναπερνά από τις ίδιες εικόνες πολυτέλειας, αλλά τώρα ξέρει πού βρίσκεται. Οι εικόνες δεν είναι πια ανώνυμες. Αυτή είναι η θέση της έκθεσης: η εικόνα ενός ξενοδοχείου αποκτά αξία όταν φέρει μέσα της τον τόπο και τους ανθρώπους του.

Ο φωτογράφος για το «Here.»

«Φωτογραφίζω ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο εδώ και χρόνια και ξέρω ότι ένα τέλειο κρεβάτι δεν πείθει κανέναν να ταξιδέψει. Αυτό που πείθει είναι ο τόπος. Η θάλασσα έξω από το παράθυρο, ο ψαράς που φέρνει το πρωί το ψάρι στην κουζίνα, το χέρι που στρώνει το κρεβάτι. Το “Here.” είναι η απάντησή μου σε ένα ερώτημα που ακούω συνεχώς από ξενοδόχους: πώς ξεχωρίζουμε; Η απάντηση βρίσκεται πάντα στο κέντρο του λαβυρίνθου.

Είναι ο τόπος σας και οι άνθρωποί σας», δηλώνει ο Σταύρος Χαμπάκης.

Σχετικά με τον Σταύρο Χαμπάκη

Ο Σταύρος Χαμπάκης είναι φωτογράφος και κινηματογραφιστής φιλοξενίας, ιδρυτής του Visual Storyteller Lab (vsLAB) με έδρα την Αθήνα. Ταξιδεύει πάνω από 200 ημέρες τον χρόνο, δημιουργώντας εικόνα για κορυφαία ξενοδοχειακά brands, μεταξύ των οποίων Four Seasons, Mandarin Oriental, Marriott, Hyatt, Relais & Châteaux, Small Luxury Hotels, Design Hotels και The Leading Hotels of the World, καθώς και για εκδόσεις όπως οι Condé Nast Traveller, GEO και The New York Times.

Η δουλειά του εκτείνεται από τη Σαντορίνη και την Αθήνα μέχρι το Τόκιο και τη Σαουδική Αραβία. Με υπόβαθρο στο marketing, προσεγγίζει τη φωτογραφία ξενοδοχείων ως εργαλείο αφήγησης και διαφοροποίησης, όχι απλώς ως καταγραφή χώρων. Παράλληλα, εκπονεί διδακτορική έρευνα στο University of Portsmouth.

Σχετικά με την Hotel Experience

Η Hotel Experience είναι μια διεθνής, υβριδική πλατφόρμα όπου συνέδριο, έκθεση και βιωματική σκηνογραφία συνθέτουν ένα ενιαίο περιβάλλον φιλοξενίας.

Δημιουργήθηκε από τη Design Ambassador και το Archisearch.gr και φέρνει κοντά αρχιτέκτονες, developers, ξενοδόχους, operators και brands. Η φετινή σκηνογραφία, με θέμα «The Labyrinth», σχεδιάζεται από το Flux Office και απλώνεται σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων.