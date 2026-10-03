Η Καταλούνια δεν μπορούσε να βρει απαντήσεις απέναντι στην εξαιρετική άμυνα του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός πρόσθεσε ακόμη έναν ευρωπαϊκό τίτλο στη συλλογή του, κατακτώντας το τέταρτο Σούπερ Καπ Ευρώπης στην ιστορία του στο πόλο γυναικών. Οι «ερυθρόλευκες» πραγματοποίησαν επιβλητική εμφάνιση απέναντι στην Καταλούνια και επικράτησαν με το συντριπτικό 18-4 στο κατάμεστο «Πέτρος Καπαγέρωφ».

Το μεγάλο όπλο του Ολυμπιακού ήταν η άμυνα. Η ισπανική ομάδα δυσκολεύτηκε από την αρχή να βρει λύσεις, ενώ όταν οι γηπεδούχες βρήκαν ρυθμό στην επίθεση, η διαφορά άρχισε να μεγαλώνει με εντυπωσιακή ταχύτητα. Το σημείο που άλλαξε οριστικά την εικόνα του τελικού ήταν το τρίτο οκτάλεπτο. Ο Ολυμπιακός πέτυχε επτά γκολ σε αυτό το διάστημα, δέχθηκε μόλις δύο και ουσιαστικά έβαλε τέλος στη διεκδίκηση του τροπαίου.

Η Σάντα άνοιξε το σκορ, ενώ η Άντριους έδωσε γρήγορα προβάδισμα δύο τερμάτων στις «ερυθρόλευκες». Η Καταλούνια κατάφερε να βρει το πρώτο της γκολ περίπου δύο λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου οκταλέπτου, όμως η Σάντα απάντησε άμεσα και διαμόρφωσε το 3-1.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό και στη δεύτερη περίοδο. Η Πλευρίτου ανέβασε τη διαφορά στο 4-1, πριν η Πινέδα πετύχει το δεύτερο γκολ της Καταλούνια. Παρότι οι «ερυθρόλευκες» δεν είχαν ακόμη βρει την επιθετική τους αποτελεσματικότητα, η άμυνά τους λειτουργούσε εξαιρετικά. Στα πρώτα 16 λεπτά του τελικού η ισπανική ομάδα είχε πετύχει μόλις δύο γκολ.

Στο τρίτο οκτάλεπτο ο Ολυμπιακός πάτησε το γκάζι και άλλαξε οριστικά τα δεδομένα. Η Σαλταμανίκα και η Μυριοκεφαλιτάκη βρήκαν δίχτυα στο ξεκίνημα της περιόδου και έδωσαν ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην ομάδα τους.

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Η Καταλούνια δεν μπορούσε να βρει απαντήσεις απέναντι στην εξαιρετική άμυνα του Ολυμπιακού. Νίνου, Σάντα, Σιούτη και Πλευρίτου ανέλαβαν δράση στην επίθεση και το τρίτο οκτάλεπτο ολοκληρώθηκε με επί μέρους σκορ 7-2 και το 11-4 δεν άφηνε καμία αμφιβολία για το ποιος θα ήταν ο νικητής.

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 1-1, 7-2, 7-0.