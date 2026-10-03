Ένα τηλεφώνημα που έμοιαζε να προέρχεται από την τράπεζα αποδείχθηκε απάτη.

Αντιμέτωπη με μία δυσάρεστη έκπληξη βρέθηκε μία γυναίκα στον Καναδά, όταν απάντησε σε κλήση που δέχθηκε στο τηλέφωνό της από τον «επίσημο αριθμό της τράπεζας».

Η γυναίκα έχασε 9.800 δολάρια, αφού απατεώνες της παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι της τράπεζας και την έπεισαν να τους δώσει έγκριση συναλλαγής.

Η υπόθεση εκτυλίχθητε τον περασμένο Μάιο, όταν ένας άνδρας κάλεσε την Binh Tran υποστηρίζοντας ότι εργαζόταν στην τράπεζα και ότι χρειαζόταν τη βοήθειά της για μία σχετική έρευνα.

Μάλιστα, της είπε ότι για να μπορέσει να προστατεύσει τα χρήματά της θα έπρεπε να τα μεταφέρει από τον λογαριασμό της και να προχωρήσει σε νέα κατάθεση, μία διαδικασία που η γυναίκα ακολούθησε.

Η Binh Tran είχε από την αρχή τις αμφιβολίες της και προχώρησε στη δική της έρευνα, ψάχνοντας τον τηλεφωνικό αριθμό της τράπεζας στο διαδίκτυο. Όταν αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για το ίδιο νούμερο, ακολούθησε τις οδηγίες του άνδρα από το τηλέφωνο.

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Παραμένοντας στην γραμμή με τον «υπάλληλο» πήγε σε ΑΤΜ, έκανε ανάληψη και στη συνέχεια της ζητήθηκε να κατατεθεί το ποσό σε μηχάνημα Bitcoin, δήθεν για να γίνει η απαραίτητη επαλήθευση.

Η στάση της τράπεζας απέναντι στην απάτη

Η γυναίκα που ήρθε αντιμέτωπη με τους επιτήδειους, αντιμετώπισε μία νέα έκπληξη όταν ενημερώθηκε από την τράπεζα ότι δεν μπορεί να λάβει τα χρήματά της πίσω.

Η τράπεζα, δήλωσε ότι αντιμετωπίζει σοβαρά τις καταγγελίες για απάτες. Ωστόσο, ένα από τα σημεία που βρέθηκαν στο επίκεντρο, ήταν ένα έντυπο που είχε υπογράψει η πελάτισσα. Σε αυτό, αναφερόταν ότι απατεώνες είναι δυνατό να ζητήσουν από θύματα να αγοράσουν Bitcoin ή δωροκάρτες και ότι η ανάληψη έγινε με τη δική της βούληση.

Σύμφωνα, ωστόσο, με το thecooldown.com, η γυναίκα έχει απευθυνθεί και στις αρχές, ενώ σκοπεύει να αμφισβητήσει και την τράπεζα.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει έναν κρίσιμο κίνδυνο: ακόμη και όταν ο αριθμός που εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου ταυτίζεται με το πραγματικό νούμερο της τράπεζας που εμφανίζεται στο διαδίκτυο, αυτό δεν είναι απολύτως ασφαλές σημαίνει ότι η κλήση είναι ασφαλής. Οι απατεώνες διαθέτουν τους τρόπους να παραποιούν στα στοιχεία και να εξαπατούν ανυποψίαστους, αλλά και υποψιασμένους πολίτες.