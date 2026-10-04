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Η φανέλα με το «10 το καλό» και η αναζήτηση ...ψήφων!

Δεν έχασε την ευκαιρία ο πρωθυπουργός να επισκεφτεί την Εθνική Ομάδα του ποδοσφαίρου που οι παίκτες της και ο προπονητής πέτυχαν σπουδαία αποτελέσματα στις τελευταίες εμφανίσεις της.

Μάλιστα η επίσκεψη μόνο «αυθόρμητη» δεν ήταν, αφού οι αρμόδιοι παράγοντες είχαν φροντίσει να του φτιάξουν και μια φανέλα με το «10 το καλό» προκειμένου να του την προσφέρουν.

Απορία ...αφελούς: Αν η Εθνική δεν είχε πετύχει θαυμάσια αποτελέσματα θα την επισκεφτόταν ο Κ. Μητσοτάκης;

Γιατί όταν ομάδα και παίκτες αμφισβητούνταν δεν τον είδαμε πουθενά. Ούτε τον πρωθυπουργό, ούτε άλλους κυβερνητικούς παράγοντες.

Αλλά στις ήττες δεν παίρνεις ψήφους...

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Ε.Σ.