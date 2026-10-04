Στόχος η ανάκτηση εδάφους στην Αττική, όπου ο Ανδρουλάκης έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα!

Η Χαριλάου Τρικούπη, πάντως, έχει ήδη έχει ετοιμάσει την απάντησή της στην εκδήλωση για τα γενέθλια της ΝΔ.

Μετά τη δική της εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη ετοιμάζει εκδήλωση για την επέτειο της Αλλαγής, τη μεγάλη νίκη του Ανδρέα Παπανδρέου στις 18 Οκτωβρίου (Οκτώβρη κατά την ορολογία της εποχής) 1981.

Η εκδήλωση μάλιστα συνδυάζεται με πανεξόρμηση των βουλευτών στο Λεκανοπέδιο, προκειμένου να σημειωθεί ανάκαμψη στα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος.

Να επαναλάβουμε και εδώ αυτό που σημειώνουμε για τη ΝΔ. Όταν νοιώθεις την ανάγκη ως κόμμα να προτάσεις τις μνήμες του παρελθόντος μάλλον κάποια αμηχανία (αν όχι πρόβλημα) έχεις για το μέλλον.

ΥΓ: Η Χαριλάου Τρικούπη δεν επιβεβαιώνει τις πληροφορίες ότι θα γίνουν ανάλογες εκδηλώσεις και στις 22 Σεπτεμβρίου για την πρώτη εκλογική νίκη του Κώστα Σημίτη το 1996 (επί του Μιλτιάδη Έβερτ) ή για την εκλογική νίκη του Γιώργου Παπανδρέου επί του Κώστα Καραμανλή (το 2009) στις 4 Οκτωβρίου.

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Β.Σκ.