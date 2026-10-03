Γιατί η Ντόρα Μπακογιάννη έχει αρχίσει καιρό τώρα να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση.

Πολλοί στο Μαξίμου αναρωτιούνται για ποιο λόγο η Ντόρα Μπακογιάννη έχει αρχίσει καιρό τώρα να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για τα... κακώς κείμενα.

Οι πιο καχύποπτοι βλέπουν πίσω από τα λεγόμενα της την επιθυμία της να μετακομίσει στο Επικρατείας.

Οι πλέον έμπειροι στην κυβέρνηση, ωστόσο, έχουν άλλη άποψη. Πιστεύουν ότι η Ντόρα δίνει μάχη επαναπατρισμού δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της Ν.Δ. Εξου και τα πρώτα καμπανάκια τα έριξε, ήδη, από τη ΔΕΘ. Όταν αναφέρθηκε σε παραπονούμενους ψηφοφόρους της παράταξης. Αλλά και πρόσφατα όταν είπε ότι οι Νεοδημοκράτες θέλουν να αισθάνονται ότι τους «αγκαλιάζει» το κόμμα.

Αν είναι, όμως, έτσι προς τι ο αλληλοσπαραγμός με τον πρωθυπουργό;

Απλούστατα, όσοι υιοθετούν αυτή την άποψη εκτιμούν ότι η Ντόρα επιδιώκει την συσπείρωση της βάσης της Ν.Δ. έχοντας στραμμένο το βλέμμα της πρωτίστως στην μάχη που θα δώσει ο Κ. Μπακογιάννης στον δήμο της Αθήνας.

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Λ.Ι.