Τα άδεια έδρανα είναι ντροπή για το πολιτικό σύστημα και αιτία διασυρμού του κοινοβουλευτισμού. Ειδικά ενόψει εκλογών το κακό έχει παραγίνει. Γι αυτό και έπεσε η ιδέα να δοθεί κίνητρο προσέλευσης των βουλευτών στις επιτροπές με διπλασιασμό της αποζημίωσης συμμετοχής, ώστε να περιοριστεί η παρουσία τους μέσω webex.
Μετά την κατακραυγή, η ιδέα «κάηκε». Στο μεταξύ, όμως, θυμηθήκαμε πόσο σκληρή είναι η συντεχνία των βουλευτών με κάποιες εξαιρέσεις. Μεταξύ των εξαιρέσεων, ο Πάρις Κουκουλόπουλος που πρότεινε να μειωθεί στο μισό η αποζημίωση στους συμμετέχοντες εξ αποστάσεως, διαδικτυακά, ώστε να λειτουργήσει η ποινή ως κίνητρο.
Και λογικό και ηθικό αλλά εντελώς εκτός συντεχνιακού κλίματος - οπότε ανεδαφικό.
Α.