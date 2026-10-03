Πρότεινε αντί για αύξηση αποζημίωσης συμμετοχής, μείωση για όσους παρίστανται διαδικτυακά.

Τα άδεια έδρανα είναι ντροπή για το πολιτικό σύστημα και αιτία διασυρμού του κοινοβουλευτισμού. Ειδικά ενόψει εκλογών το κακό έχει παραγίνει. Γι αυτό και έπεσε η ιδέα να δοθεί κίνητρο προσέλευσης των βουλευτών στις επιτροπές με διπλασιασμό της αποζημίωσης συμμετοχής, ώστε να περιοριστεί η παρουσία τους μέσω webex.

Μετά την κατακραυγή, η ιδέα «κάηκε». Στο μεταξύ, όμως, θυμηθήκαμε πόσο σκληρή είναι η συντεχνία των βουλευτών με κάποιες εξαιρέσεις. Μεταξύ των εξαιρέσεων, ο Πάρις Κουκουλόπουλος που πρότεινε να μειωθεί στο μισό η αποζημίωση στους συμμετέχοντες εξ αποστάσεως, διαδικτυακά, ώστε να λειτουργήσει η ποινή ως κίνητρο.

Και λογικό και ηθικό αλλά εντελώς εκτός συντεχνιακού κλίματος - οπότε ανεδαφικό.

Α.