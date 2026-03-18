Σε δήλωσή του, ο Πάρις Κουκουλόπουλος ευχαρίστησε τους συναδέλφους του για τη στήριξη.

Με ευρεία διακομματική στήριξη εξελέγη τέταρτος αντιπρόεδρος της Βουλής ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ, Πάρις Κουκουλόπουλος, αντικαθιστώντας τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο που διεγράφη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.

Η διαδικασία επιβεβαίωσε εκ νέου την κοινοβουλευτική παράδοση της ευρύτερης συναίνεσης για τις θέσεις των αντιπροέδρων, καθώς υπέρ της υποψηφιότητας Κουκουλόπουλου τάχθηκαν 255 βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, τη Νέα Αριστερά, την Ελληνική Λύση, καθώς και ανεξάρτητοι. Αντίθετα, 16 βουλευτές από τη ΝΙΚΗ, την Πλεύση Ελευθερίας και ανεξάρτητους δήλωσαν «παρών».

Στον χώρο της Ολομέλειας σχηματίστηκε πηγαδάκι μεταξύ του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, και βουλευτών του κόμματος, ενώ δεν έλειψαν και οι αναμνηστικές φωτογραφίες.

Σε δήλωσή του, ο Πάρις Κουκουλόπουλος ευχαρίστησε τους συναδέλφους του για τη στήριξη, καθώς και τον Νίκο Ανδρουλάκη, επισημαίνοντας ότι η εκλογή του αποτελεί τιμή για την Κοζάνη και τη Δυτική Μακεδονία. Τόνισε, επίσης, ότι το υψηλό ποσοστό στήριξης ενισχύει την ευθύνη του να υπηρετήσει τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία από τη νέα του θέση, σε μια περίοδο όπου η ενίσχυση του κύρους των θεσμών αποτελεί βασική προτεραιότητα.