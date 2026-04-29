Ο Βασίλης Γιόγακας τα «έψαλε» στον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο.

Για τα καλά έχουν βγει τα μαχαίρια στο «γαλάζιο» στρατόπεδο, με βουλευτές να επιμένουν να βάζουν στο στόχαστρο εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς, δίνοντας διαστάσεις βεντέτας στην κόντρα που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα.

Μετά την επιστολή των «5» με τις βαρύτατες αιχμές για το επιτελικό κράτος και τον Άκη Σκέρτσο, ο Βασίλης Γιόγακας τα «έψαλε» στον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο, ο οποίος μάλιστα σήκωσε το γάντι κάνοντας λόγο ακόμα και για «λαϊκισμό».

Ειδικότερα, κατά την ανάπτυξη επίκαιρης ερώτησής του στη Βουλή, διαμαρτυρήθηκε εντόνως πως η Ηγουμενίτσα δεν διαθέτει περιφερειακό οδικό άξονα, υποστηρίζοντας ότι τα περισσότερα έργα που χρηματοδοτούνται, αφορούν την Αθήνα.

Ο Νίκος Ταχιάος απάντησε πως δεν υπάρχουν τα χρήματα – περίπου 300 εκατ. Ευρώ- για να γίνει το έργο, με τον βουλευτή να αντιδρά έντονα. «Ειλικρινά με εκπλήσσετε αρνητικά. Λυπάμαι! Τα ισοπεδώσετε όλα», είπε, ρωτώντας τον υφυπουργό αν έχει επισκεφθεί τη Θεσπρωτία.

Ο κ. Ταχιάος στη δευτερολογία του, σημείωσε πως τα λιγότερα έργα γίνονται στην Αθήνα και ότι όλα τα μεγάλα έργα με εξαίρεση τη γραμμή 4 του Μετρό, γίνονται ανά την Ελλάδα, ενώ απάντησε στον βουλευτή σε έντονο ύφος: «Ποια απάντηση περιμένατε; Δεν ξέρατε ότι οι χρηματοδοτήσεις έχουν όριο; Δεν θα πέσουμε στο λαϊκισμό να πούμε ότι σε κάθε νομό θα κάνουμε το ένα ή το άλλο».