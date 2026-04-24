Το «παρών» έδωσε στην απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο γγ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, έδωσε το «παρών» στην απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), εκφράζοντας τη στήριξη του κόμματος στους εργαζόμενους με ελαστικές σχέσεις εργασίας.

Στη δήλωσή του, ο κ. Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά κρίσιμων κοινωνικών δομών, όπως οι βρεφονηπιακοί σταθμοί και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, οι οποίοι όπως σημείωσε «έχουν κρατηθεί όρθιοι χάρη στις δικές τους προσπάθειες».

Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο, χαρακτηρίζοντάς το «κατάπτυστο» και καλώντας σε άμεση απόσυρσή του. «Δεν πρέπει καν να τολμήσει να το καταθέσει στη Βουλή», τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι ανάγκες των παιδιών δεν μπορούν να καλυφθούν «με κουπόνια και λογικές επαιτείας».

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ ανέδειξε την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σύστημα δημόσιων και δωρεάν κοινωνικών υπηρεσιών, με έμφαση στην προσχολική αγωγή. Όπως δήλωσε, απαιτούνται άμεσα σύγχρονες και ασφαλείς δομές υψηλού επιπέδου, περισσότερες θέσεις σε παιδικούς σταθμούς, καθώς και η μονιμοποίηση των εργαζομένων, σε συνδυασμό με μαζικές προσλήψεις νέου προσωπικού.

Η παρέμβαση του κ. Κουτσούμπα εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων των εργαζομένων στους ΟΤΑ, οι οποίοι διεκδικούν σταθερή εργασία και ενίσχυση των δημόσιων κοινωνικών δομών.