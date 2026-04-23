Βαρύ το κλίμα - Τα πηγαδάκια και οι διαφωνίες για τους κυβερνητικούς χειρισμούς - «Χάσαμε το ηθικό πλεονέκτημα».

Η κυβέρνηση πέρασε τελικά την γραμμή της και οι 13 βουλευτές της με 286 ψήφους παίρνουν τον δρόμο της δικαιοσύνης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Απόντες ήταν μόνον τρεις κυβερνητικοί βουλευτές. Οι Στ. Πέτσας, Μ. Χρυσομάλλης και ο εμπλεκόμενος Ν. Μηταράκης. Σημειωτέων ότι απών από την ψηφοφορία επέλεξε να είναι και ο Αντώνης Σαμαράς. Παρά τις μικρές διαρροές η κυβέρνηση αφήνει πίσω της ένα βαθύ τραύμα. Αυτό που προκάλεσε στην σχέση της με τους «γαλάζιους» βουλευτές.

Βαθύ εσωκομματικό τραύμα

Η δέσμευση που αναμένεται να πάρει ενώπιον τους ο Κ. Μητσοτάκης ότι , δηλαδή, θα τους συμπεριλάβει όλους στα ψηφοδέλτια της Ν.Δ. όπως και να έχει , δεν φαίνεται να αρκεί για να επουλώσει το εσωκομματικό τραύμα που τείνει να μετατραπεί σε ρήγμα.

Υπό κανονικές συνθήκες θα έλεγε κανείς ότι πρόκειται για κυβερνητικό αυτοχειριασμό. Αφού η εικόνα 13 κυβερνητικών βουλευτών να οδηγούνται στη δικαιοσύνη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αντανακλά στην ίδια την κυβέρνηση. Και είναι αλήθεια ότι η κυβέρνηση βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο.

Ή θα «έδινε» τους βουλευτές της ή θα τους προστάτευε εισπράττοντας την κατακραυγή της αντιπολίτευσης και κυρίως της κοινής γνώμης.

Η απώλεια του «ηθικού» πλεονεκτήματος

Και αυτό είναι το πραγματικό σημείο καμπής για την κυβέρνηση. Η απώλεια τους ηθικού πλεονεκτήματος των πρώτων χρόνων. Ακόμη και από μερίδα φυσικών συμμάχων της με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ποντάρει πλέον στην ανοχή της κοινωνίας.

Σε αυτό το συμπέρασμα οδηγούνται αρκετοί βουλευτές προσπαθώντας να ανιχνεύσουν την αιτία πίσω από τους σπασμωδικούς κυβερνητικούς χειρισμούς.

Πρώτα η κυβέρνηση μπήκε στο μάτι των δεξιών ψηφοφόρων της με τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και τα «ήρεμα νερά» με την Τουρκία. Μετά τάραξε τα νερά και με τους κεντρώους ψηφοφόρους με διάφορα τερτίπια στις εξεταστικές και προανακριτικές Επιτροπές αλλά και με το παιχνίδι της «γάτας με το ποντίκι» που παίζει με την δικαιοσύνη.

«Έβαλε ψηλά τον πήχη σε θέματα διαφάνειας και τώρα τον περνάει από κάτω» λένε.

Βαρύ το κλίμα στην «γαλάζια» Κ.Ο

Γι αυτό και το κλίμα στην χθεσινή ψηφοφορία ήταν βαρύ και ασήκωτο ανάμεσα στους «γαλάζιους» βουλευτές.

Που αναρωτιούνται τι τους περιμένει στο μέλλον και πως η κυβέρνηση θα βγει από τον φαύλο κύκλο των σκανδάλων και των διώξεων.

Βλέποντας στο πρόσωπο τους τα «πρόσφορα» θύματα για ένα ρουσφέτι που έκαναν για κάποιον ψηφοφόρο τους.

Διαφωνούν με τους χειρισμούς του Μαξίμου

Χαρακτηριστικό της κατήφειας που επικρατούσε στη βουλή ήταν οι διάλογοι στο μεγάλο πηγαδάκι – με περισσότερους από 30 βουλευτές- που στήθηκε γύρω από τον Μάκη Βορίδη.

«Αυτή η τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση δεν έχει τέλος. Αν αύριο έρθουν και άλλες δικογραφίες θα είμαστε έρμαια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας; Θα βλέπουμε την κοινοβουλευτική Ομάδα να ξηλώνεται και δεν θα αντιδρούμε;» αναρωτιόντουσαν.

Οι 13 σε ομηρία μέχρι τις εκλογές

Σε βαρύ προβληματισμό ήταν και οι 13 «γαλάζιοι» που θα οδηγηθούν στην δικαιοσύνη. Τώρα βλέπουν πιο καθαρά τι τους περιμένει μπροστά.. Για όσους αρχειοθετηθούν οι υποθέσεις έχουν την ελπίδα σε ενάμιση μήνα από τώρα να έχουν «καθαρίσει» το όνομα τους. Για όσους , όμως ασκηθούν διώξεις η υπόθεση αλλάζει.

«Έχουμε μπροστά μας προανάκριση, απολογίες, σύνταξη κατηγορητηρίου και μετά δικάσιμο. Οι εκλογές θα μας βρουν κατηγορούμενους» έλεγαν κάποιοι σχεδόν μετανοιωμένοι που ζήτησαν την άρση ασυλίας τους.

Και είναι γεγονός ότι κόντρα στην εικόνα της χθεσινής βουλής όπου ο ένας μετά τον άλλον οι 13 κυβερνητικοί βουλευτές ζητούσαν να αρθεί η ασυλία τους σχεδόν κανείς δεν πίστευε μέσα του ότι αυτός ήταν ο σωστός δρόμος.

Διχασμός για το «τσουβάλιασμα»

Εξ ου και ο διχασμός στην Κ.Ο. Ανάμεσα σε αυτούς που πιστεύουν ότι ο πρωθυπουργός δεν μπορούσε να πράξει διαφορετικά. Και σε εκείνους που βρίσκουν πολλά κενά και πίσω -μπρος στους χειρισμούς του Μαξίμου.

... Από το ότι έπρεπε να υπερασπιστεί τις υποθέσεις που βγάζουν μάτι ότι δεν είναι ποινικές και να μην τσουβαλιάσει όλους τους βουλευτές. Μέχρι την ανακολουθία, η κυβέρνηση να αρνηθεί την Προανακριτική για τους Μ. Βορίδη και Λ. Αυγενάκη και να δεχθεί να συρθούν στην δικαιοσύνη 13 βουλευτές. «Αυτό είναι αδικία» λένε και καιροφυλαχτούν για την στάση της κυβέρνησης στο επόμενο αίτημα για προανακριτική για τους πρώην υπουργούς Σπ. Λιβανό και Φ. Αραμπατζή.