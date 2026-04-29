Αύξηση κατέγραψαν τον Φεβρουάριο τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, με το συνολικό τους ύψος να διαμορφώνεται στα 114,54 δισ. ευρώ, έναντι 114,24 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο, σημειώνοντας μηνιαία άνοδο 0,26%.

Από το ποσό αυτό, τα ανεπίδεκτα είσπραξης χρέη ανέρχονται σε 35,1 δισ. ευρώ, ενώ το «καθαρό» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο διαμορφώνεται στα 79,44 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 0,33% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Την ίδια στιγμή, τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη, δηλαδή εκείνα που δημιουργήθηκαν εντός του 2026, ανήλθαν σε 1,199 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 2,44% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025. Αντίθετα, οι εισπράξεις έναντι αυτών των νέων οφειλών ενισχύθηκαν κατά 7,27%, φτάνοντας τα 236 εκατ. ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει βελτίωση στην αποτελεσματικότητα της άμεσης είσπραξης.

Στο πεδίο των εισπράξεων, τα στοιχεία δείχνουν βελτιωμένη εικόνα. Τα έσοδα από παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου ανήλθαν σε 725,95 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7,31% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, ενώ τον Φεβρουάριο η αύξηση ήταν ακόμη πιο έντονη, φτάνοντας το 9,48%. Συνολικά, οι εισπράξεις από ληξιπρόθεσμα χρέη ξεπέρασαν το 1,13 δισ. ευρώ στο δίμηνο, σημειώνοντας ετήσια άνοδο 10,58%, με τον Φεβρουάριο να συνεισφέρει 615,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 14,18%.

Τέλος, ο αριθμός των οφειλετών παραμένει ιδιαίτερα υψηλός, αν και εμφανίζει μικρή αποκλιμάκωση, καθώς περιορίστηκε σε 3.681.752 από 3.764.592 τον Ιανουάριο, καταγράφοντας μείωση 2,2%. Σε ετήσια βάση, η υποχώρηση φτάνει το 2,86%, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως σε ρυθμίσεις οφειλών και διαγραφές μικρών ποσών.