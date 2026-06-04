Πολίτες και επιχειρήσεις θα μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη των υποθέσεών τους που βρίσκονται σε επεξεργασία από δημόσιες υπηρεσίες.

Μια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία που φιλοδοξεί να βάλει τέλος στην αβεβαιότητα των πολιτών για την πορεία των υποθέσεών τους στο Δημόσιο ενεργοποίησε η κυβέρνηση, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πρόκειται για μια ειδική ψηφιακή εφαρμογή μέσω της οποίας πολίτες και επιχειρήσεις θα μπορούν να παρακολουθούν ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη των αιτημάτων και των υποθέσεών τους που βρίσκονται σε επεξεργασία από δημόσιες υπηρεσίες.

Η νέα πλατφόρμα, η οποία λειτουργεί υπό τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να ενημερώνονται για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεσή τους, τον εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης, την αρμόδια υπηρεσία που τη χειρίζεται, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπαλλήλων ή των τμημάτων που είναι υπεύθυνα για τη διεκπεραίωσή της.

Στην πράξη, κάθε αίτημα που κατατίθεται σε δημόσιο φορέα λαμβάνει έναν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό. Ο πολίτης μπορεί να παρακολουθεί την πορεία της υπόθεσής του είτε μέσω του gov.gr με τους προσωπικούς του κωδικούς είτε μέσω ειδικού συνδέσμου και QR Code που δημιουργείται αυτόματα από το σύστημα κατά την καταχώριση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να καταχωρίζουν βασικά στοιχεία για κάθε υπόθεση, όπως τον αριθμό πρωτοκόλλου, το στάδιο επεξεργασίας, τον εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης και την υπηρεσία που είναι αρμόδια για τον χειρισμό της.

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Κάθε αλλαγή ή μεταφορά της υπόθεσης σε άλλη υπηρεσία θα ενημερώνεται στην πλατφόρμα, ώστε ο πολίτης να έχει πλήρη εικόνα της εξέλιξής της.

Παράλληλα, οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση σε ένα κεντρικό ψηφιακό αρχείο όπου θα συγκεντρώνονται όλες οι υποθέσεις τους που εκκρεμούν ή έχουν διεκπεραιωθεί, αποκτώντας έτσι μια συνολική εικόνα των συναλλαγών τους με τη Δημόσια Διοίκηση.

Η νέα εφαρμογή θα διασυνδεθεί με σειρά κρατικών μητρώων και πληροφοριακών συστημάτων, μεταξύ των οποίων το Μητρώο Προσωπικού Αριθμού, το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, η ΑΑΔΕ, το ΓΕΜΗ και το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «Μίτος», επιτρέποντας την αυτόματη άντληση στοιχείων και τη μείωση της γραφειοκρατίας.